Medicinhaver fjerner impotens og hovedpiner

På langeland findes der haver af medicin, som bekæmper lidelser. Det er planter og blomster, der bruges til at fremstille diverse medikamenter.

I Tranekær på Langeland er den første medicinhave anlagt.

En væsentlig del af den moderne medicin har sin oprindelse i planter, og netop de planter findes i Tranekær medicinhaver.

Grænsen mellem, hvad der er medicin, og hvad der er fødevarer, er blevet mere og mere flydende. Derfor har formanden for haven Helle Ravn lagt meget energi i haven og dens udformning.

Ved hver plante er et skilt, som fortæller, hvad planten er blevet eller måske fortsat bruges mod. Man kan komme og se en masse planter, som bliver brugt til medicin. Blandt andet en plante, som hedder taks og bliver brugt kemoterapi. Hver plante i haven har hvert et lille skilt, hvor man som gæst kan læse om plantens virkning og historie.

- Nogle planter er interessante, fordi de er helbredende og nogle er hammerende giftige og har været hekseurter. Lige nu står vi ved en plante, som folk virkelig morer sig over, når man fortæller historien, som er at de har en viagra-lignende effekt, fortæller Helle Ravn.

I medicinhaven findes der planter og blomster, der kan bruges til blandt andet hovedpinepiller og næsedråber som er et kæmpe hit blandt gæsterne på Tranekær på Langeland. Her kan man blive klogere på, hvad de mange forskellige planter i de tre hektar store medicinhaver kan bruges til.

Frivillig i haven

Og det er ikke kun haverne, der er populære – Det er også populært at være frivillig i medicinhaverne. Haverne passes af 35 til 45 frivillige, som mødes hver tirsdag.

En af dem er Gitte Dalsgaard. Hun er datter af en gartner og har tidligere været biologilærer, så derfor betyder planter meget for hende.

- Det giver mig glæde og noget at stå op til. Det ligger mig meget på hjertet. Der kommer mange gæster, og når de læser skiltene, kan jeg næsten blive helt høj af noget jeg kan se på deres øjne - øj det var spændende, fortæller hun.

At være frivillig er altafgørende for, at medicinhaverne kan løbe rundt.

- Haven kunne ikke eksistere, hvis ikke folk var frivillige, for det er vi allesammen. Det er vigtigt at komme her, fordi vi har et godt fællesskab, siger Helle Ravn.

Og det er ikke kun de frivillige, der er glade for medicinhaverne. Også de besøgende sætter stor pris på at kunne lægge energi og tid i haverne.

Et stigende besøgstal

Haverne på Tranekær er blevet så populære, at det forventes, at besøgstallet kommer til at stige fra 8.000 besøgende sidste år til 10.000 i år.

De besøgende kan hver mandag få en guidet tur, hvilket ifølge formanden er en af grundene til at antallet af besøgende er steget de seneste år.

- De kan gå rundt, nyde planterne og blive klogere på hvad man kan bruge planerne til. Der følger jo tit nogle sjove historier med planterne, siger Helle Ravn.

Haverne fylder i alt tre hektar med forskellige planter, der enten har været brugt eller bliver brugt til medicin i dag. Det svarer altså til fem fodboldbaner. Det er primært frivillige pensionister, som går rundt og passer planterne.

Seks medicinhaver 1. Haven for åndedræt og kredsløb med dufthave er den første have. Her er der planter, som bruges eller har været brugt til behandling af astma, tuberkulose, virus og lidelser i hjerte og kredsløb. Det er blandt andet kvan og digitalis samt fyr og pil.



2. Haven for urin- og kønsveje. Her er det blandt andet planter, hvis indholdsstoffer bruges i moderne kræftbehandling samt planten bispehue, som i dyreforsøg har vist sig at have viaga-lignende effekt.



3. Haven for fordøjelse, stofskifte og ernæring med snapse- og urtehave. Langeland har tradition for frugtavl, og derfor er der gamle langelandske æblesorter. Der er over 90 medicinske planter og gamle grønsagssorter, som er gavnlige for diabetes-2 patienter.



4. Haven for infektioner og immunsystem er under anlæggelse.



5. Haven for nervesystemet og bevægeapparatet med meditationshave. Planternes indholdsstoffer bruges blandt andet mod nervøsitet og depression samt lidelser i bevægeapparatet.



6. Haven for sanseapparatet er tegnet, men ikke anlagt endnu.



Kilde: Medicinhaverne i Tranekær

Medicinhaverne i Tranekær er populær blandt gæsterne. Men nu behøver de ikke engang længere at besøge haven for at lære noget om blomsterne.

Haven har nemlig lige udgivet en bog på omkring 200 sider om deres blomster. Alle planterne er udvalgt af en tidligere overlæge.

Medicinhaverne i Tranekær er åben alle dage i sommerperioden med rundvisning hver mandag.