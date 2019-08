Kvinde døde på bosted: Medicininstruks levede ikke op til kravene

Opdatering Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune ønsker ikke i dag fredag at medvirke i et interview om sagen, men skriver i en mail til TV 2/FYN: - Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen, da der nu er anmeldt et tilsyn, som vil gennemgå alle vores retningslinjer, arbejdsgange og instrukser. Vi afventer derfor Styrelsens besøg og vil tage bestik af den, herunder hvorvidt der er ting, vi kunne have gjort bedre.

Den instruks, der var for medicinhåndtering på Botilbuddet Fangelvej i Odense, hvor en 50-årig kvinde døde, lever ikke op til gældende krav på området.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i et brev til direktøren i Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense, Gitte Østergaard. Brevet er sendt til direktøren i går torsdag.

Af det brev, som Styrelsen for Patientsikkerhed skriver til direktøren i Ældre- og Handicapforvaltningen fremgår det, at ...

" ... Styrelsen ikke finder, at den fremsendte instruks lever op til gældende krav på området"

Samtidig varsler styrelsen, at den kommer på tilsynsbesøg på stedet i september.

Kvinde mistede livet

De seneste dage har vi her på TV 2/Fyn fortalt om, hvordan en 50-årig kvinde mistede livet på Botilbuddet Fangelvej i Odense - formentlig som følge af medicinforgiftning.

Kvinden var i behandling med medikamentet Leponex, et lægemiddel, som kun gives til psykisk syge, hvor anden behandling ikke virker. Leponex er livsfarligt, hvis medicininstrukserne ikke bliver fulgt.

På den baggrund er to medarbejdere på Botilbuddet Fangelvej indstillet til afskedigelse og to medarbejdere er fratrådt efter aftale. Desuden har otte medarbejdere modtaget en advarsel

Odense Kommunes ældrechef, Kim Bøg-Jensen, og rådmand Søren Windell har overfor TV 2/Fyn fastholdt, at ansvaret for hændelsen lå hos medarbejderne og ikke hos ledelsen.

- Der er opstået en eller anden kultur omkring denne her borger, som gør, at de her medarbejdere ikke har handlet på de afvigelser, der har været, og de jo skal handle på. Det er helt klart og tydeligt, lød det fra ældrechef i Odense Kommune, Kim-Bøg Jensen tidligere på ugen.