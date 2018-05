Medier: OB tæt på ny træner

For en uge siden fyrede OB cheftræner Kent Nielsen. Ifølge flere medier er den tidligere Sønderjyske-træner Jakob Michelsen tæt på at lande det ledige job.

Den tidligere Sønderjyske- og Hammarby-træner Jakob Michelsen er ifølge flere medier tæt på det ledige job som træner i Superligaklubben OB.

Ifølge Ekstra Bladet var den 37-årige sønderjyde i fredags inviteret til møde privat hos OB's bestyrelsesformand, Niels Thorborg, i dennes villa på Langelinje i Odense. Her skulle de to have drøftet mulighederne for, at Jakob Michelsen kan blive den næste træner i OB.

OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske Martin Davidsen

Dermed ligner Jakob Michelsen afløseren for Kent Nielsen, der nåede tre sæsoner i spidsen for OB, inden han den 21. maj blev præsenteret for en fyreseddel.

Ekspert: Store navne er ledige

Flere fodboldkendere har været ude og pege på det logiske i et ægteskab mellem netop Michelsen og OB. Martin Davidsen, der er journalist og redaktør på OB-podcasten Stemmer fra Ådalen, bringer flere navne i spil som muligheder - blandt andre Jakob Michelsen.

- Der er store navne ledige. Glen Riddersholm hentede et mesterskab til FC Midtjylland, og Jakob Michelsen skabte store resultater som træner i Sønderjyske. OB er et sted, hvor der skal overpræsteres på grund af et smalt budget, og det har Michelsen tidligere haft stor succes med i Sønderjyske, sagde Martin Davidsen til tv2fyn.dk i sidste uge.

Jakob Michelsen havde stor succes som træner i Sønderjyske, som han i sæsonen 2015/16 førte frem til en højst overraskende slutplacering som nummer to foran FC Midtjylland og Brøndby.

Turbulent år i Sverige

Den flotte sæson var med til at sikre ham jobbet som træner i den store Stockholm-klub Hammarby, hvor han overtog trænertjansen den 1. januar 2017. Efter et år med succes indenfor stregerne og en del uro uden for, fik Jakob Michelsen den 4. januar 2018 en fyreseddel og er altså fortsat ledig på trænermarkedet.

Nu kan han altså ende i OB, der også allerede har hentet ny assistenttræner til klubben. Her stopper John Bredal, der afløses af den tidligere OB-spiller Henrik Hansen.

Den udskiftning kan også pege i retning af Jakob Michelsen som ny træner i OB.

- Og så kender Michelsen OB's nye assistent, Henrik Hansen, fra deres fælles tid i Sønderjylland, så den kunne umiddelbart godt ligge lige til højrebenet, siger Martin Davidsen.

