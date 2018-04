Kommune beholder 15 års grundskyld: Giv mig mine penge tilbage

Svendborg Kommune vil ikke tilbagebetale grundskyld, som uberettiget er opkrævet siden 2001.

I Troense ligger det ene fredede hus efter det andet. Huse, der er fredet, så de bliver bevaret for eftertiden. I januar modtog nogle af husejerne så et brev fra Skat

Fredningen af husene lægger en række begrænsninger for ejerne, til gengæld kan de fritages for at betale grundskyld.

Med brevet fra Skat regnede husejerne så med at de fik pengene tilbage. Men sådan var det ikke.

Skat afgør, kommunen opkræver

Det er Skat, som afgør om en fredning fritager en ejer af en ejendom fra at betale grundskyld, men det er kommunen, som opkræver og får grundskyldsskatten.

Og nu har Skat afgjort, at har ejerne af ejendommene i Troense skal fritages fra grundskyld per 1. januar.

Så kunne man forvente, at den indbetalte skat ville komme retur til ejerne, men Svendborg Kommune henviser til forældelsesloven, og vil kun betale tre års grundskyld tilbage.

- Der går ikke så lang tid, så kommer der et brev fra Svendborg Kommune, som skriver at de har læst afgørelsen fra Skat anderledes. De mener, at en lov der hedder forældelsesloven træder i kraft, siger en af de berørte beboere, Frans Bødker.

Og det er mange penge, som ejerne så ikke kan få tilbage. De berørte beboere i Troense er nemlig uberettiget blevet opkrævet mellem 100.000 og 200.000 kroner - alt efter grundens størrelse.

- Det vidste jo godt, at ejendommen var fredet. Og det jo godt, at fredede ejendomme ikke skulle betale ejendomsskat med den nye lovgivning.

- Alligevel har de fremsendt girokort og hævet pengene på PBS. Så jeg mener det egentlig er et spørgsmål om, at de skal give det tilbage som de har taget, siger Frans Bødker.

Flere i klemme

Sagerne i Troense er ikke enestående. Bygnings Frednings Foreningen Byfo har fået i omegnen af 50 henvendelser fra ejere af fredede huse, som også er i klemme.

Knud Helles, formand for Troense beboerforening, overvejer sammen med andre om de skal gå videre med sagen.

