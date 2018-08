Meldte sig selv for narkohandel: - Jeg har ikke oplevet det før

To personer har meldt sig selv til Fyns Politi for handel med 500 gram amfetamin. En lovovertrædelse, Fyns Politi ikke kendte til i forvejen.

Med ærlighed kommer man længst, lyder et gammelt mundheld. Det valgte en 37-årig mand og en 31-årig kvinde fra Gudme at følge at følge.

De tilstod besiddelse og handel med 500 gram amfetamin, ovenikøbet i en sag som Fyns Politi overhovedet ikke kendte til.

- Det foregår på den måde, at politiet er ude at efterforske et helt andet forhold, hvor manden og kvinden skal afhøres. I den forbindelse vælger de selv at stå frem og fortælle om handlen med amfetaminen, forklarer anklager hos Fyns Politi Stephanie Reby.

Ærlighed betaler sig

Det hører til sjældenhederne, at folk helt af egen drift kryber til korset og tilstår en forbrydelse, politiet ikke ved har fundet sted.

- Det hænder da, at folk vælger at stå frem og lægger kortene på bordet, når politiet er på sporet af noget strafbart, men det er yderst sjældent, at nogen fortæller om noget, politiet ikke kender til. Specielt i den størrelsesorden her. Jeg har ikke oplevet det før, siger Stephanie Reby.

- Derfor var det også min påstand, at ærligheden skal belønnes, hvilket både dommer og forsvarer var enige i, forklarer anklageren.

Sagen var for retten fredag, og her kom det frem, at parret havde handlet 350 gram amfetamin over det seneste år, mens de sidste 150 gram var til eget forbrug.

Manden modtog sin dom på et år og tre måneders fængsel. Kvinden er fundet skyldig, men hun har ikke fået udmålt sin straf endnu, da retten afventer en mentalundersøgelse.

Sandheden skulle frem

Politiet har spurgt parret, hvorfor de valgte at stå frem og fortælle om amfetaminhandlen.

- De fortalte, at de mente, det var bedst at få sandheden frem, og det kan vi jo kun være enige i, fortæller Stephanie Reby, der fik kortet et par måneder af mandens dom.

- Der er selvfølgelig grænser for, hvor meget rabat man kan få, når der er tale om narkotikahandel i den størrelse, fortæller hun.