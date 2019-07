Campinglivet hitter: Men der skal da være fladskærm og sofa i teltet

Det kan være svært at få øje på en bar græsplet på campingpladsen i Hasmark. For villatelte, campingvogne og autocampere har plastret hele området til.

- Det har været en hel fantastisk sommer. Vi har haft 16 dage, hvor alt har været optaget, fortæller Mette Skifter, der er campingchef på Hasmark Strand Camping i Otterup på Nordfyn.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik var antallet af overnattende gæster på campingpladser i Danmark det højeste i syv år sidste år med 11 millioner overnatninger. Og der er noget, der tyder på, at 2019 også bliver et godt år for campingfolket.

Mette Skifter fortæller, at antallet af overnattende gæster allerede er 15 procent foran i forhold til sidste år på samme tidspunkt.

- Det har været ubeskriveligt godt her i juli.

18.000 kroner for en plads

Campister anno 2019 er også blevet mere forvænt med luksus. Derfor har campingpladsen i Hasmark opgraderet campinglivet på flere pladser med flere kvadratmeter og adgang til luksusfaciliteter.

- Der bliver mere og mere rift efter de dyre pladser. I år har vi måtte sige nej til gæster, der efterspurgte pladserne og placere dem på en billigere plads. Men de har så allerede booket en af de dyrere pladser til næste år, fortæller Mette Skifter.

Familien Mogensen fra Tørring har lejet en fastliggerplads til 18.000 kroner. Men så er der også vand og afløb tilknyttet. Og adgang til luksustoiletbygning. Foto: Alexander Aagaard

En af de familier, der har valgt diamantpladsen til 18.000 kroner for en sæson, er familien Mogensen fra Tørring. De er fastliggere og forsøger at komme på campingpladsen i alle weekender og ferier i

- Det er her, vi slapper af, fortæller Thomas Emil Lykke Mogensen, der er tømrer.

Og kigger man ind i forteltet hos familien, er det ikke synet af flade luftmadrasser og fugt i teltdugen, der møder en.

Næ. Her er både gulvtæppe, sofa, fladskærm, stålfarvet fryse-køleskab og ovn.

Der er kølefryseskab og ovn i teltet. Foto: Alexander Aagaard

- Det er jo vores "sommerhus", så det, synes vi, er nødvendigt. Det er en luksusting, men det er lækkert.

Men det er jo lidt ligesom at tage hverdagen med?

- Joh, bortset fra at her kan man slappe af. Det kan man ikke hjemme. Der er altid et eller andet, der skal laves.

Glamping - camping med glamour

Campingpladsen har også forsøgt sig med glamourcampingkonceptet eller glamping, som det bliver kaldt.

Det er for dem, der gerne vil være ude i naturen, men som ikke helt er klar til at slippe luksus som bløde madrasser og hvide lagner, som man normalt forbinder med hotelophold.

På Hasmark har man skruet helt op for luksus og komfort med indbygget køkken i forteltet og plads til syv personer i campingvognen. Og det er allerede et kæmpehit for de fynske campingejere.

- Successen vil ingen ende tage. På nuværende tidspunkt skal vi helt hen til 20. august, før man kan leje sådan en, lyder det fra Mette Skifter.