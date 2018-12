Hvidjulsbarometeret svinger frem og tilbage: Men der var engang hvid jul på Fyn

Hvid eller grå jul?

Ifølge TV 2 Vejret peger nogle prognoser på lokal hvid jul - mens andre prognoser forudser en jul med plusgrader og nedbør i den forkerte farve.

Prognose af snedække juleaften klokken 21. Foto: TV 2 VEJRET

En landsdækkende hvid jul er et sjældent syn i Danmark. Siden 1900 er det kun sket ni gange. Senest var i 2010, hvor sneen væltede ned og begravede store dele af landet.

1. juledag 2010. Folk skulle grave sig ud gennem driverne. Foto: Michala Randahl Bjerre

Tre meter høje snedriver

I Høje på Sydfyn lå der flere meter høje snedriver, og politiet advarede om al unødvendig udkørsel.

- Der er så mange snedriver, at man graver på højtryk for at komme ud. Senest har jeg hørt om gammel Gudbjerg Kommune, hvor der ligger snedriver på to-tre meter, som de (vejfolkene, red.) prøver at grave sig ud af, fortalte vagtchef Erik Skov den 25. december 2010.



Snekaos lammede trafikken

I 2009 var der også hvid jul i Danmark. Sneen faldt - eller rettere væltede ned - allerede den 16. december. Det gav store problemer i trafikken, hvor det kunne tage flere timer at køre et par kilometer.

- Det er da træls, men der er jo ikke noget at gøre ved det, lød det fra Allan Hansen fra Odense, der var fanget i en kø på Niels Bohrs Allé den 16. december 2009.

00:37 Se indslag fra 16. december 2009 Video: TV 2/FYN

Mens de voksne bandede indvendigt over snevejret, så jublede børnene på kælkebakkerne.

I Munkebo hvirvlede børn, sne og kælke rundt. Eller næsten. For Louis havnede hele tiden i busken - og Thomas ventede på, at forældrene kom hjem, så han endelig kunne få kælken i skuret ud - og hen på bakken.

00:53 Se indslaget fra Munkebo (2009)