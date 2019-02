Solen venter: Men først endnu en morgen med risiko for tæt tåge

En tung tåge hænger tirsdag morgen flere steder over Fyn - præcis som det også var tilfældet mandag morgen. Det har fået DMI til at advare mod risiko for tæt tåge over det meste af Fyn, ligesom Storebælt advarer om massiv tåge på broen.

Varslet gælder frem til klokken 11.

Derfor starter tirsdagsvejret ud i alle tænkelige nuancer af grå, inden solen i løbet af formiddagen får overtaget.

Og så bliver det til gengæld rigtig fint forårsvejr.

- Der bliver god plads til solen i løbet af eftermiddagstimerne. Og ikke nok med det så kan vi komme op på en ti, måske endda 11 grader hvor det bliver varmest, siger TV 2 Vejrets Cecilie Hother.

Varm onsdag i vente

Fordi vinden nærmest står helt stille, kan vi altså se frem til en rigtig fin forårsdag på Fyn. DMI tør endda presse tirsdagstemperaturen op på 12 grader, inden det onsdag kan blive endnu lunere.

- Når vi så kommer hen mod onsdag, så er vi helt oppe på 13 grader, og det kan altså gå hen og blive månedens hidtil varmeste dag, siger Cecilie Hother.

Til gengæld betyder det klare og skyfrie forårsvejr også, at nattetemperaturerne kommer helt ned og snuse til frysepunktet de næste nætter.