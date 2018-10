21 grader søndag: Men i morgen vender efterårsvejret tilbage

Der er ingen grund til at finde den tykke efterårsjakke frem og trække i vinterstøvlerne endnu.

I hvert fald ikke hvis man skal tro DMI's vejrprognoser.

Ifølge dem bliver søndagen tør og solrig med temperaturer mellem 16 og helt op til 21 grader. De lover let til frisk vind samt tørt og mest klart vejr.

Således fortsætter søndagsvejret, hvor lørdagen slap. Denne weekend har været usædvanlig lun, når man tager årstiden i betragtning, og faktisk blev lørdag den næstvarmeste oktoberdag i dansk vejrhistorie.

Det kunne man også se på Instagram, hvor fynboer under hashtagget 'Odense' delte deres efterårsbilleder.

Et opslag delt af Tina Simonsen (@nature_by_tina2) den 13. Okt, 2018 kl. 5.25 PDT

Et opslag delt af Emil Bo Nielsen (@tyrolenquist) den 13. Okt, 2018 kl. 8.44 PDT

Ifølge DMI kan vi godt forberede os på, at efterårsvejret vender tilbage fra og med mandag.

I løbet af mandag passerer en koldfront landet nordvestfra og skubber den lune, tørre luft mod øst. Herefter vil køligere luft og relativt svage fronter bevæge sig ind over landet vestfra. Sidst i næste uge stabiliseres vejret måske en overgang.

DMI's syvdøgnsprognose som den ser ud søndag morgen. Foto: DMI

Send os dine billeder af løvfaldssommeren

TV 2/Fyn samler et galleri af fynboernes egne billeder af løvfaldssommeren.



Hvis du vil have dit billede i arkivet, skal du sende det til redaktionen@tv2fyn.dk.



Skriv 'Løvfaldssommer' i emnefeltet. Husk at skrive, hvor billedet er taget.

