Tinderbox bryster sig med bæredygtighed: Men kun udvalgte glas bliver genbrugt

- Vi er dygtige til at holde fokus på den grønne bæredygtighed i det, vi laver.

Sådan beskriver Tinderbox sig selv på sin hjemmeside.

Derfor kom det heller ikke som den store overraskelse, at Tinderbox i år har droppet engangsglas til fordel for genanvendelige plastikkrus.

- Vi har et fremragende samarbejde med Tuborg, som har betydet, at vi med succes har introduceret et nyt pantsystem i år, hvilket har elimineret alle ølkrus af engangsplastik, forklarer John Fogde, der er talsmand på Tinderbox, i en e-mail til TV 2/Fyn.

Men det er langt fra alle typer glas på festivalen, som bliver genbrugt.

Bestiller en gæst en omgang vodka med energidrikken Red Bull, ender drinkens kop i en container i stedet for opvaskemaskinen sammen med ølglassene.

- Vi er dog fortsat en ung organisation i Tinderbox-regi og har derfor lang vej, før vi kan kalde os en bæredygtig festival, forklarer talsmanden i e-mailen.

Pant, men ingen genbrug

Tinderbox har en pantordning på ølkander, shotsrør og ølglas. Det betyder, at festivalgæster sparer penge på nye øl, shots og drinks, hvis de har deres gamle glas med i baren.

Men det ordning gælder ikke for Red Bull-kopperne.

Fakta - pantordning på Tinderbox Der er pant på udvalgte ting på Tinderbox. Genbrugsplastglas - 5 kroner

Ølkander - 15 kroner

Shotsrør - 2 kroner per rør Red Bull-kopper giver ingen pant, og de bliver heller ikke genbrugt. I stedet ender de som affald. Kilde: Tinderbox

Alligevel mener festivalens talsmand, at der er styr på bæredygtigheden.

- Vi har i år søsat en ambitiøs affaldssorteringspolitik, der kommer til at gøre en kæmpe forskel, forsikrer John Fogde.

Hvor bæredygtige fremtidens festivaler bliver, er usikkert.

- Vi glæder os meget til at rulle mange flere bæredygtige tiltag ud over de næste mange år, lover Tinderbox-talsmanden.

Det har ikke været muligt at få et interview med John Fogde. TV 2/Fyn ville gerne have spurgt John Fogde, hvorfor man ikke serverer Red Bull i genbrugsglassene.

