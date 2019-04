Solrig og lun tirsdag: Men onsdag vender regnen tilbage

Tirsdagen starter kold og let blæsende. Til gengæld er der ingen fare for frostvejr. Det blæser det simpelthen for meget til, forklarer TV 2 Vejrets Per Christiansen.

- Men tre-fire grader og blæsevejr vil så bare føles koldt på en anden måde, siger vejrværten.

Ser man bort fra morgenkulden, så venter der os endnu en flot dag.

- Der kommer masser af sol fra morgenstunden. Ud på eftermiddagen kan vi så risikere, at der begynder at komme lidt flere skyer, siger Per Christiansen.

- Men en flot dag, hvor vi kan komme op på en ni, ti, måske 11 grader.

Regnvejr vender tilbage

Skyerne indikerer samtidig, at der er et mindre skifte i vejret på vej. Onsdag og torsdag bliver en kende varmere, men slet ikke så solfyldte som mandag og tirsdag.

- Det bliver mere lavtrykspræget med fronter, der kommer ind onsdag og torsdag. Mest vådt bliver det onsdag. Men så begynder det at klare op igen, siger Per Christiansen, inden han kommer med en fin forudsigelse:

- Foråret er tilbage på fredag. 13, 14 måske endda 15 grader er der nogen prognoser, der siger, vi kan komme op på.