Roskilde og Langeland har det: Men på Tinderbox må diabetikere selv sørge for tryghedsarmbånd

Roskilde Festivalen var den allerførste til at få de specielle armbånd. Så fulgte en stribe andre festivaler som Langeland, Vig, Nibe Festival og Smukfest i Skanderborg efter.

Men Odense-festivalen Tinderbox følger ikke trop.

For fjerde år i træk har Diabetesforeningen sendt poser med orange diabetesarmbånd kvit og frit ud til landets festivaler, som diabetikere gratis kan hente hos festivalernes samaritter.

Armbåndet skal vise, at man er type et-diabetiker og bruger insulin. Alvorligt lavt blodsukker kan nemlig føre til insulinchok, hvor diabetikeren kan blive bevidstløs og gå i krampe.

- Armbåndet kan skabe synlighed, og for mange med diabetes skaber det tryghed at bære armbåndet, fortæller Miriam Munksgaard, der er udviklingskonsulent i Diabetesforeningen.

Men på Tinderbox har man valgt at takke nej tak til tilbuddet fra Diabetesforeningen.

Festivalens sikkerhedsafdeling forklarer i en mail til Diabetesforeningen, at "... vi ikke ønsker andre armbånd i cirkulation end dem, der er adgangsgivende til arrangementet."

- Det, synes vi, er vildt ærgerligt, lyder det fra Miriam Munksgaard og fortsætter:

- Jeg synes, det er en udfordring, at festivalen har den holdning. Men jeg tænker, at mon ikke de kommer tilbage og siger, at det vil de gerne være en del af alligevel?

Tag armbånd på hjemmefra

Men hos Tinderbox mener man, at det må være diabetikeren selv, der skal sørge for et armbånd.

- Der er blevet lavet en sikkerhedsmæssig vurdering, hvor man har valgt ikke at indgå i et samarbejde. Det, vi så i stedet vil opfordre diabetikerne til, er at tage kontakt til Diabetesforeningen og få tilsendt et armbånd, for man må jo gerne gå med det og tage det med ind på festivalpladsen, forklarer John Fogde, der er talsmand hos Tinderbox og fortsætter:

- Så man kan bare tage det direkte med foreningen og uden om os.

Var det ikke bare nemmere, hvis I fik leveret en posefuld armbånd?

- Det er jeg ikke sikker på, nej.

Men jeres sikkerhedsafdeling skriver jo, at I ikke ønsker andre armbånd i cirkulation?

- Det, han mener, er, at vi ikke ønsker at påsætte andre armbånd på vores gæster. Om du har et armbånd på hjemmefra, det kan vi jo ikke diktere.

Så et armbånd hjemmefra må de gerne tage på?

- Ja, det må de.

Ifølge Miriam Munksgaard er det netop den personlige kontakt mellem samaritterne og diabetikere, der kan gøre en forskel. Derfor mener hun, at det er bedre, at det festivalens samaritter, der udleverer armbåndene.

Fuld eller insulinchok?

Sidste år sendte Diabetesforeningen 1.300 armbånd ud til festivalerne. Og erfaringerne er ifølge Miriam Munksgaard gode.

- Safety Crew (samaritterne, red.) er rigtig glade for armbåndene. De reagerer på det. Men det, der faktisk er rigtig interessant, er effekten, siger hun og uddyber:

- Samaritterne måler blodsukkeret prompte nu, når de ser en person ligge på jorden. I stedet for at tro det er en, der er fuld, så måler de altså blodsukkeret. Og det er en forandring i forhold til for fem år siden, hvor de tog folk ind og automatisk tænkte, at han bare har fået for meget alkohol, siger Miriam Munksgaard.

Miriam Munksgaard fortæller også, at diabetikere kan spotte hinanden på armbåndene og hjælpe hinanden med medicin, insulingrej og telefonnumre, hvis der bliver noget.

- Men det bedste af det hele er, at forældrene eller andre pårørende til den unge festivalsgæst er helt rolige, når de har det armbånd på.

Tinderbox begynder torsdag den 27. juni.