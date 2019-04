Kold og fin onsdag - men risiko for slud på Sydfyn

Fynboerne kan se frem til en fin onsdag med gode chancer for solskin. Men det starter endda rigtig koldt, og det har været frostgrader flere steder på Fyn i løbet af natten.

- Det er køligt først på dagen, og så i løbet af eftermiddagen kan vi komme op på en seks-syv grader. Og så er der mest sol i morgen- og formiddagstimerne, siger TV 2 Vejrets Peter Tanev.

Vejrværten fortæller, at der kommer flere skyer på himlen, end vi har været vant til i den seneste tid.

- Det kan godt gøre det lidt mere råkoldt. Man skal have både ren sol og læ for at kunne mærke, at der er lidt magt i solen, siger Tanev.

Slud på Sydfyn

Sidst på eftermiddagen kan der komme en enkelt byge ind over det sydøstlige Fyn. Vinden kommer stadig fra nordøst, så en eventuel byge vil bevæge sig den vej.

- Og det kan endda også være med slud, siger Peter Tanev.

Temperaturen falder igen ned under frysepunktet natten til torsdag.