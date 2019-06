18-årig ville ikke stemme: Men så mødte hun tre politikere

Bemærk har haft gang i et eksperiment i løbet af valgkampen. Hovedpersonen i eksperimentet er Unni Viendahl Kristensen fra Nyborg. Hun er 18 år og havde udsigt til at blive førstegangsvælger ved folketingsvalget.

Det har virkelig givet noget andet at snakke med politikerne ansigt til ansigt. Jeg troede lidt, at sådan nogle politikere var lidt arrogante. Men de er jo mennesker ligesom mig. Unni Kristensen, førstegangsvælger

Men godt en uge inden valget var Unni Kristensens indstilling faktisk, at hun ikke ville stemme.

- Jeg har ikke sat mig ind i det, så jeg tænker faktisk ikke, at mit kryds ville give nogen mening. For hvis jeg bare gik ned og satte et, så ville det jo være ligegyldigt, hvor jeg satte det i realiteten.

Sådan lød det fra Unni Kristensen, da Bemærk mødte hende første gang.

Hun var publikum til Bemærks politiske underholdningsprogram ’Bemærk Valget’, hvor hendes klasse fra Tietgen Business i Odense var inde at se Dan Jørgensen (S) og Alex Ahrendtsen (DF) quizze, bytte politik og gøre dem klogere på partierne. Du kan se programmet her på Bemærks Youtube-kanal.

Sat over for tre politikere

For at klæde Unni Kristensen bedre på til at stemme satte Bemærk hende sammen med tre folketingskandidater: Erling Bonnesen (V), Kristian Guldfeldt (K) og Alexander Grandt (S).

Det blev til en snak om, hvorfor det er vigtigt at stemme. Og så havde Unni selv taget nogle spørgsmål med til politikerne.

Du kan se her, hvordan snakken gik:

- Det har virkelig givet noget andet at snakke med politikerne ansigt til ansigt. Jeg troede lidt, at sådan nogle politikere var lidt arrogante. Men de er jo mennesker ligesom mig og kæmper for noget, de tror på, siger Unni efter snakken med politikerne.

Eksamen - og så et kryds

Oprindeligt havde Unni Kristensen ikke tænkt, at det havde den store indflydelse, om hun kom afsted til stemmeboksen.

- Men da jeg snakkede med politikerne og efterfølgende tog flere af de her kandidattests, gik det op for mig, hvor stor betydning ens stemme har, fortæller Unni Kristensen.

- Man står og kigger lidt rundt. Jeg gik lidt i panik og stod bare og stirrede på stemmesedlen. Den var større, end jeg havde forventet. Unni Kristensen, førstegangsvælger

Efter at have siddet med eksamen hele dagen tog Unni en beslutning først på aftenen.

- Jeg kiggede over på min mor og spurgte, om hun ikke ville gå med mig ned at stemme.

Sammen tog de hen til stemmestedet Bastionen i Nyborg, hvor det blev Unnis første gang inde i stemmeboksen.

- Man står og kigger lidt rundt. Jeg gik lidt i panik og stod bare og stirrede på stemmesedlen. Den var større, end jeg havde forventet.

Men på det her tidspunkt var Unni ikke længere i tvivl om, hvor hendes allerførste folketingsvalg-kryds skulle sættes.

- Jeg stemte Venstre. Jeg har taget en del af de der tests, fordi jeg har været super meget i tvivl. De hjalp mig meget, fordi jeg fik samme resultat i flere af dem. Men det var også rart at have familien på sidelinjen til at sige, at jeg bare skulle stemme det, der føltes bedst for mig, fortæller hun.

18-årige Unni Kristensen endte med at stemme den 5. juni 2019 Foto: Privatfoto