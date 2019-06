Ny milliardkontrakt til italienere: Men supersygehus bliver ikke helt som planlagt

Sidste år indgik Regionsrådet kontrakt med den italienske totalentreprenør JV CMB/Itinera om byggeriet af første del af Nyt OUH. En kontrakt på 2,8 milliarder kroner, som blandt andet går til at bygge hele Nyt OUH's behandlings- og sengeafsnit.

I dag kan vi se, at det var en klog beslutning at optimere frem for at skære ned Direktør, Odense Universitetshospital, Torben Hedegaard Jensen.

Tirsdag nåede sygehusbyggeriet endnu en milepæl.

Regionsrådet har netop besluttet at indgå endelig kontrakt med samme italienske totalentreprenør om sygehusbyggeriets næste etape.

Etapen består af de såkaldte fire klynger, som blandt andet tæller det nye supersygehus' akutmodtagelse og børn- og ungepsykiatrien. En kontrakt til cirka 1,5 milliarder kroner.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er godt tilfreds med beslutningen.

- Denne endelige kontrakt med totalentreprenøren giver os endnu mere fast grund under fødderne i forhold til det milliard-byggeri, der nu går i gang. Som det ser ud nu får vi det sygehus, vi ønskede os, da vi sendte byggeriet i udbud. Vi undgår at skulle skære i areal eller funktioner. Vi undgår at gå på kompromis med kvaliteten, og vi får det til den pris og den tid, der er aftalt. Der kan fortsat komme bump på vejen, inden vi står med et nyt sygehus, men lige nu tegner billedet sig rigtigt fornuftigt, siger hun.

Besparelser

Kontrakten, som regionsrådet altså vedtog at skrive under på tirsdag, nåede dog ikke i mål uden mindre forringelser.

Oprindeligt var der planlagt paneler med ilt, sug og strøm på begge sider af patientens seng - nu nøjes man med et panel, hvilket ikke har betydning for patienten.

Samtidig bliver indretningen af planlagte gårdmiljøer udskudt.

Læs også Økonomien smuldrer under sygehusbyggerier: Nyt OUH ses efter i sømmene

Alligevel er direktør for Odense Universitetshospital Torben Hedegaard Jensen godt tilfreds.

- Vi har været igennem en optimeringsproces, hvor vi sammen med totalentreprenøren har fundet besparelser på byggeriet, som grundlæggende ikke går ud over patienterne. Vi er ikke gået på kompromis med funktion, kvalitet og kvadratmeter, siger han.

En del af de optimeringer, regionen og totalentreprenøren har fundet, består i, at en del af sygehuset bliver bygget af præfabrikerede elementer.

Region har nu kontrakt på 80 procent

Overordnet er kontrakten tirsdag ifølge sygehusdirektøren en god nyhed på trods af forringelserne.

- Sidste år stod regionen over for en beslutning. Enten skulle man forsøge at optimere byggeriet for at holde budgettet. Alternativt måtte man skære i byggeriet, hvilket var gået ud over kvalitet, funktioner og kvadratmeter. I dag kan vi se, at det var en klog beslutning at optimere frem for at skære ned, siger Torben Hedegaard Jensen.

Et andet sted, hvor region og totalentreprenør har fundet besparelser, er på de såkaldte gårdrum. Indretningen af dem bliver udskudt til et senere udbud, fortæller sygehusdirektøren.

Med regionsrådets beslutning tirsdag om at indgå kontrakt på byggeriet af supersygehusets fire klynger har regionen nu kontrakt på - og altså fast pris, kvalitet og kvadratmeter - 80 procent af det samlede sygehusbyggeri.

Læs også Tilbuddene på Nyt OUH var "urealistiske": Regionen havde kun råd til italienere