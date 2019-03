Mild torsdag: Men tåge og dis kan drille morgentrafikken

Det bliver en torsdag med lidt blandet vejr over Fyn. Flere steder er der risiko for tåge og dis fra morgenstunden, og senere kan der falde lidt finregn hist og her.

- Det forsvinder i løbet af formiddagen, men det kan altså godt drille lidt, så kør efter forholdene, siger Lone Seir.

Temperaturerne kan i løbet af dagen komme op på en 11-13 grader.

- Der er også chancer for, at solen kigger ned en gang imellem, siger Lone Seir.

I aften bliver skyerne hængende, hvilket får temperaturen til at blive oppe på omkring syv grader. I løbet af natten kan den falde til fire grader. Men det skulle samtidig gerne holde tørt.