Råkold start på ugen: Men usædvanlig mildt februarvejr i vente

Mandag bliver råkold med tøsne, lave temperaturer og en del vind. Men resten af ugen bliver usædvanligt mild med garanti for, at sne vil smelte.

Det er en front, der passerer i løbet af formiddagen og eftermiddagen, som er med til at give fynboerne en blæsende og våd start på ugen.

Først på dagen vil frontens nedbør starte som tøsne, men vil derefter blive til slud, fordi temperaturerne mandag vil ligge omkring de to grader.

Derfor kan man forberede sig på en meget blæsende, våd og kold start på ugen.

Usædvanlig mild start på februar

Selvom den kolde start på ugen aldrig er særligt opmuntrende, så er der alligevel lidt at glæde sig over. For den første uge bliver en usædvanlig mild start på februar.

Dagstemperaturerne i løbet af ugen vil nemlig snige sig helt op på fem til seks grader, hvilket er et usædvanligt fænomen her i starten af februar.

Det betyder også, at man kan vinke farvel til det sidste sne i baghaven, hvis man gemmer på sådan noget.

Se hele vejrudsigten fra søndag aften her: