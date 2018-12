Kirken blander sig: Menighedsråd vil redde lokalt plejehjem

Svendborg Kommune skal effektivisere på plejecentrene og kigger lige nu på, hvilke plejehjem der skal bevares, og hvilke der eventuelt skal nedlægges. Menighedsrådet i Hesselager frygter, at sparekniven kan ramme Hesselager Plejecenter og har derfor blandet sig i debatten.

- Vi er bekymret for, at politkerne i Svendborg beslutter, at det er Hesselager Plejecenter, der skal lukke, forklarer Majbrit Jensen, der er formand i Hesselager Menighedsråd.

Baggrunden for bekymringen finder man i en rapport udarbejdet af embedsmænd i Svendborg Kommune. Her bliver kommunens plejecentre kortlagt. I rapporten fremgår det, at Hesselager Plejecenter har en række kendetegn.

I rapporten står blandt andet følgende om plejecentret:

Blandt de mindst rentable i kommunen

Har de mindste boliger

Har skrå vægge i boligerne

Boligerne har ikke køkkener

Blandt beboerne er der dog ingen bekymring over små værelser og skrå vægge.

- Jeg regner det for et stort held, at jeg bor her. De sørger for mig på en hvilken som helst måde, siger Aage Favrskov Laursen, der er beboer på Hesselager Plejecenter.

Kæmper for pastoratet

Rapporten har fået menighedsrådet til at frygte, at Hesselager Plejecenter bliver lukket, når kommunen fra 2021 hvert år skal finde 1,7 millioner kroner hos kommunens plejecentre.

- Menighedsrådet interesserer sig for det pastorat, som Hesselager er for kirken. Og når vi kan se, at en grundsten kan blive taget fra Hesselager, så vil vi gerne fortælle politikerne, at den her grundsten er mere end bare et hus for nogle ældre mennesker, forklarer Majbrit Jensen og fortsætter:

- Den her grundsten er en del af det samfund, som Hesselager består af, understreger hun.

Intet er afgjort

Ifølge Hanne Klit (S), der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune, er det ikke nødvendigt, at menighedsrådet i Hesselager ytrer sig.

- Vi har bedt om en kortlægning. Det er der, vi er nået til nu, og så har vi bedt forvaltningen om at komme med et bud på, hvordan vi kan finde en kapacitetstilpasning på 1,7 millioner kroner, siger hun.

Ifølge Hanne Klit skal kommunen tage hul debatten til næste år.