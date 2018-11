Menneskejagt lammede togtrafikken

Fyns Politi stoppede fredag eftermiddag for al togtrafik øst for Odense.

Det bekræfter vagtchef ved Fyns Politi, Thomas Bentsen overfor TV 2/Fyn.

- Vi ledte efter en person derude, siger vagtchefen.

Opdatering DSB oplyser, at togene kører igen.

Togføreren i mindst et DSB-tog har over for flere passagerer bekræftet, at Fyns Politi jagter en mand på sporret øst for Odense.

Togdriften blev angiveligt standset omkring klokken 17. Omkring 20 minutter senere blev den genoptaget.

Leder stadig

Thomas Bentsen oplyser, at politiet har åbnet for togtrafikken igen, da politiet mener, at manden ikke længere er i nærheden af sporrene.

- En hundepatrulje har fundet noget færd. Man kan se, at personen er gået væk fra sporerne. Derfor afslutter man søgningen, for at lade trafikken flyde, fortæller vagtchefen.

Ifølge Thomas Bentsen har Fyns Politi ikke lokaliseret manden.

- Vi leder ikke så aktivt efter ham mere, oplyser Thomas Bentsen.

Togrejsende der er blevet mere end 30 minutter forsinket kan få kompensation gennem DSB's rejsetidsgaranti.