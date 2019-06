Mens el-løbehjulene sættes fri i Odense - gør København noget helt andet

I januar fik københavnerne første gang mulighed for at træde op på et elektrisk løbehjul og køre lydløst gennem byens stræder med en hastighed på cirka 20 kilometer i timen.

Siden fredag formiddag har odenseanerne haft samme mulighed, da løbehjulsfirmaet Voi placerede de første 50 el-løbehjul på Gråbrødre Plads.

Læs også Nu er de her: El-løbehjulene er kommet til byen

Erfaringer fra København viser dog, at el-løbehjulenes indtog har givet både travlhed på skadestuerne og trængsel i gaderne. Derfor begrænser Københavns Kommune nu antallet af el-løbehjul, skriver TV 2 Lorry.

- De kører ret stærkt

På Gråbrødre Plads i Odense træder Nicolaj Pasfall op på et af de hurtige løbehjul. Det er ikke første gang, han står på sådan et slags, og han forstår udmærket, hvorfor løbehjulene har sendt flere brugere på skadestuen.

- Jeg tror 100 procent, det kan være farligt. De kører ret stærkt, siger han.

Det samme fornemmer Nicklas Knudsen.

- Man skal tænke sig om i hvert fald, for de bremser ret hårdt, og det er nok en god idé med hjelm. Men så længe man tager sine forholdsregler og passer på, tror jeg nok, det skal gå, fortæller han.

By- og kulturrådmand i Odense Kommune Jane Jegind (V) mener, at der er sat tilstrækkelige krav til løbehjulsfirmaerne i Odense og fortæller desuden, at forvaltningen i den kommende tid vil holde nøje øje med udviklingen.

Læs også Nu også på Fyn: Hundredvis af el-løbehjul på vej ud i trafikken

00:16 Vennerne Nicolaj Pasfall og Nicklas Knudsen er ikke selv kommet til skade på et el-løbehjul, men de forstår, hvorfor løbehjulene har sendt flere på skadestuen. Video: Natacha Djervad Luk video

Samtidig beder hun dog brugerne om at tænke sig om, inden de låser løbehjulene op.

- Jeg vil gerne opfordre til, at brugerne er ekstra opmærksomme og bruger cykelhjelme og kun kører, hvor det er tilladt for cykler, siger rådmanden.

400 løbehjul i Odense

Fremover tillader de københavnske politikere, at der kører 200 elektriske løbehjul i Indre By, mens der i resten af København må findes 3.000 løbehjul.

Løbehjulsfirmaet Voi forventer at stille i alt 200 løbehjul til rådighed i Odense, og inden for få uger regner firmaet Tier med at være klar med yderligere 200 løbehjul i byen.

El-løbehjulene betragtes som cykler, og du skal derfor huske, at det er en god idé at bruge hjelm, og at det er ulovligt at være påvirket på løbehjulene. Du skal køre på cykelstierne og parkere sammen med cyklerne.