Mere business: Jysk Fynske ansætter redaktør fra Børsen

Avisen Danmark ansætter Jens Bertelsen som erhvervsredaktør

Avisen Danmark - første sektion af Jysk Fynske Mediers dagbladsudgivelser - udvider fra den 23. september med fire daglige erhvervssider.

I den anledning ansætter avisen Jens Bertelsen, der hidtil har været journalist på Børsen med base på Fyn som ny erhvervsredaktør.

Det skriver MediaWatch.

Jens Bertelsen skal sørge for en tættere kontakt til virksomheder i Jylland og på Fyn.

Jens Bertelsen har de sidste 12 år været journalist på Børsen, hvor han særligt har dækket fynske og jyske virksomheder. Han har tidligere været redaktør på fyn.dk hos Fyens Stiftstidende.

Avisen Danmark udkommer sammen med de 13 andre avistitler - herunder Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis - under Jysk Fynske og har dagligt mere end 400.000 læsere.

MediaWatch meddelte allerede i starten af juli, at Jysk Fynske søgte i alt 10 nye journalister til to udvidelser. Den ene til koncernens satsning på at udgive aviser 365 dage om året, den anden til en offensiv på erhvervsstoffet i Avisen Danmark.

Det sker efter Jysk Fynske Medier sagde farvel til 13 redaktionelle medarbejdere i en sparerunde, der i alt nedlagde 130-140 stillinger.