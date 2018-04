Flere end 5.000 står uden arbejde i Odense

Odense har landets ottende højeste ledighed: Lidt over hver 20. odenseaner er fortsat ledig.

Hos hver 20. odenseaner er det ikke arbejdet, der kalder, når vækkeuret kimer mandag morgen. De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at den såkaldt sæsonkorrigerede ledighed for Odense i februar var 5.004 fuldtidsledige. Det svarer til 5,4 procent af hele byens arbejdsstyrke. Tallene er uændret i forhold til januar.

På landsplan var ledigheden også stabil fra januar til februar. Her den lidt over et procentpoint lavere, nemlig 4,1 procent.

- Vi så sidste år, at ledigheden steg fra 6,1 til 6,3 procent i samme periode, blandt andet fordi der på denne tid af året er mange nye dimittender, der bliver færdige og lige skal bruge tid på at finde det første job, siger rådmand Brian Dybro.

- Vi kan også se i de nyeste tal, at der er sket en stigning i netop den gruppe. Så at vi formår at holde ledigheden på niveauet fra januar, tyder på, at vi har fået hjulpet en masse mennesker ud i et arbejde, fortsætter han.

Den aktuelle ledighed er 5,6 procent svarende til 5.182 fuldtidspersoner, så der har været en svag stigning siden februar.

Læs også Flere i job: Nu daler ledigheden i Odense