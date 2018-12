Mere økologisk mad til patienter

Over 60 procent af madvarerne på Odense Universitetshospital, OUH, er nu økologiske. Bageriet på OUH er allerede helt økologisk. Det fortæller OUH på sin hjemmeside.

Det udløser Fødevarestyrelsens Økologiske Spisemærke i sølv frem for det bronzemærke, som OUH har haft i et års tid.

- Sølvmærket er resultatet af næsten to års målrettet indsats. Det er ikke gjort med at købe økologiske gulerødder i stedet for konventionelle. Det har krævet nye retter, ny teknologi til forarbejdning af råvarer og nye opbevaringsanlæg, der sikrer, at madvarerne kan holde sig længere, forklarer driftsleder Inger Veje til ouh.dk.

Regeringen har en ambition om, at alle offentlige køkkener skal have det økologiske spisemærke i 2020, så OUH er i god tid.

Næste skridt er guldmærket, der udløses, når 90 procent af madvarerne er økologiske. Men det ligger ikke lige for, siger Inger Veje.

- Arh, nu er vi gået hurtigt fra bronze til sølv, så I første omgang samler vi nogle flere erfaringer og udvikler vores menuer for på den måde at tilføje nogle flere økologiske procenter inden for rammen af sølvmærket. Men på et senere tidspunkt tænker jeg da, at vi skal se på om det vil være muligt for os, siger Inger Veje.