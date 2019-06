Mere sikkerhed på dyrskue efter kvie trådte baby i hovedet

For to år siden blev Det Fynske Dyrskue ramt af en ulykke, der ikke måtte ske.

En forskrækket kvie fik revet sig løs og trampede en otte måneder gammel pige i hovedet. Mens kvien for forvildet over pladsen, sparkede den også en toårig pige i brystet og væltede to syvårige piger og en mand omkuld, inden den blev indfanget.

Siden da har dyrskuet fået både ny chef og nye sikkerhedsregler.

- Det skal være sådan, at når man kommer på et dyrskue, skal man føle sig tryg, siger dyrskuechef Alex Nielsen.

- I skal længere tilbage

En samlet flok af kvier er klar til at gå fra stalden til fremvisning, men inden paraden med de store lodne dyr kan begynde, skal dyrskuets såkaldte kvægkoordinator først sikre, at alle tilskuere holder mindst to meters afstand til det blå reb, der afgrænser kviernes rute.

- I må gerne trække lidt længere tilbage. Gå væk fra snoren, lyder det, inden kvierne vinkes af sted.

Dyrskuechefen tager selv opstilling bag rebene for at kontrollere, at de nye sikkerhedsregler overholdes, så ulykken for to år siden ikke gentager sig.

- Jeg synes, det er ret vigtigt, og derfor ser jeg også, hvordan det går til, når dyrene transporteres på pladsen. Den måde, man håndterer det på, med vagter stående ved tovene, synes jeg, ser sikkert ud, fortæller Alex Nielsen.

Trygge udstillere

Den samme opfattelse har dyrskuets udstillere.

Annemarie Boye Larsen oplevede ulykken i 2016, og selvom episoden fortsat sidder som et ubehag i kroppen, synes hun, det er blevet mere trygt at være udstiller på dette års dyrskue.

- Fordi der er blevet gjort så meget for sikkerheden, er det en hel anden ting at udstille - det, at vi trygt kan gå over i ringen (til udstilling, red.) og tilbage igen. Det er helt vildt godt og giver en helt anden tryghed, fortæller Annemarie Boye Larsen.

Samtidig har ulykken ifølge Annemarie Boye Larsens mand, Lars Boye Larsen, også betydet, at udstillerne har forberedt sig bedre inden dette års dyrskue.

- Vi træner endnu mere, end vi gjorde før, og vi er blevet opmærksomme på, hvordan vi kan undgå, at kvierne bliver forskrækket, siger han.

Den otte måneder gamle pige, der blev trampet ned forrige år, blev kortvarigt slået bevidstløs, men er efter TV 2/Fyns oplysninger kommet sig uden mén.