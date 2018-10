Merete Riisager på vej ud af politik

Den fynskvalgte undervisningsminister Merete Riisager fra Liberal Alliance har sat udløbsdato på sit virke som politiker.

Senest 17. juni 2019 forlader Merete Riisager dansk politik.

Det skriver Berlingske.

Læs også LA's miljøordfører vil have Riisagers fynske kreds

Undervisningsministeren har valgt ikke at genopstille til Folketinget ved det kommende valg, da hun savner "virkeligheden". Hendes fremtid er ikke afklaret, skriver Ritzau.

Liberal Alliances partileder og landets udenrigsminister, Anders Samuelsen, har altid haft forståelse for, at hun ikke ville blive i politik for livet, siger han i en pressemeddelelse:

- Det er imponerede, hvad hun har udrettet på kort tid, og jeg er glad for, at hun har lovet at blive på posten og gøre arbejdet færdigt, siger Anders Samuelsen (LA).

Stor tak til Fyn

Merete Riisager har offentliggjort sin beslutning om at stoppe i politik på sin Facebookside. Her takker hun blandt andet Fyn, for den enorme opbakning hun har fået igennem de sidste otte år, hun har været valgt til Folketinget.

- Jeg har været så utroligt privilegeret at være opstillet på Fyn, hvor jeg er vokset op. På Fyn har jeg følt mig hjemme og fik i sidste valgkamp hjælp og opbakning fra omtrent 100 frivillige. Unge, ældre og forældre med et barn på armen, skriver undervisningsministeren på Facebook.

Ifølge opslaget fra Merete Riisager har beslutningen om at forlade Folketinget fyldt meget. Hun begrunder blandt andet sit kommende exit fra politik med ønsket om at bruge mere tid med børn, familie og venner.

- Jeg brugte hele sommeren på at spekulere på det. Mit bedste svar er, at der er andet i livet end politik og at jeg savner det virkelige liv. Christiansborgs mure er tykke. Jeg savner at tale med mine børn, mens de laver lektier. Jeg vil se min mand dybt i øjnene, skriver Merete Riisager.