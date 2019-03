Hjælpsom og dygtig: Mette er årets fynske lærling

Dansk Industri Fyn uddelte onsdag sin pris til årets fynske lærling. I år gik prisen til den nyuddannede industritekniker Mette Bak Jensen, der i sidste uge fik sit svendebrev med et 12-tal og oven i hatten fik et fast job på REA Automatdrejning, hvor hun også er uddannet.

Og onsdag kunne hun så sætte endnu en fjer i hatten, da den 27-årige industritekniker fra Odense fik prisen som årets lærling 2019.

- Mette er udover at være fantastisk dygtig også en meget værdsat og efterspurgt kollega. Hun går ydmygt til sin opgaver og løser dem altid omhyggeligt og meget pligtopfyldende, siger direktør Lone Demant Nielsen fra REA Automatdrejning.

I beskrivelsen af hvorfor netop Mette Bak Jensen får prisen, fremhæves hendes personlighed og tilgang til sit arbejde som en af de primære årsager.

- Hun har aldrig været bange for at give en hånd til en kollega og altid er hjælpsom for en klassekammerat, skriver DI Fyn.