Mette Frederiksen svarede på særligt fynsk spørgsmål efter åbningstale

Efter statsminister Mette Frederiksen (S) havde holdt sin åbningstale i Folketinget, havde TV 2/Fyn lejlighed til at stille spørgsmål til statsministeren med et særligt fynsk fokus.

Læs også Presset politi på Fyn: Statsministeren ønsker mere politi tæt på borgerne

Borgmestrene på Langeland og i Assens, der er henholdsvis rød og blå, er enige om, at der skal komme en udligningsreform, som skal flytte penge fra rige kommuner til fattige kommuner.

Hvad er dit svar til de to borgmestre?

- Mit svar til de to borgmestre er først og fremmest, at jeg mener, at vi har behov for en udligningsreform, fordi der er noget helt grundlæggende forkert i vores velfærdsøkonomi. Der er nogle kommuner, der har svært ved at få pengene til at strække til den helt almindelige velfærd, siger Mette Frederiksen til TV 2/Fyn.

Vil grundtanken være flere penge fra de rige kommuner til de fattige?

Hvordan vi præcist kan gøre det, har vi ikke konkluderet endnu Mette Frederiksen, statsminister

- Grundtanken er, at man i alle landets kommuner, også økommunerne, skal have en økonomi, der gør, at man har råd til at drive et ordentligt velfærdssamfund. Hvordan vi præcist kan gøre det, har vi ikke konkluderet endnu, fortæller statsministeren.

Udligningsreform Hvad er en udligningsreform?

En udligningsreform betyder, at der flyttes penge fra rige til fattige kommuner i Danmark. Det skal sikre, at alle kommuner økonomisk kan udføre deres opgaver. Opgaverne varierer fra kommune til kommune, fordi fordelingen af udgiftskrævende grupper som børn og ældre er forskellig. Se mere

Borgmester i Assens: Den skal være solid

Assens Kommune kom i de landsdækkende medier, da 90-årige Esther Madsen fik at vide af kommunen, at hun fremover kun kunne få gjort rent hver femte uge.

Det er virkelig klar tale fra statsministeren. Tonni Hansen, borgmester på Langeland

Derfor glæder det borgmester i Assens Søren Steen Andersen (V), at statsministeren erkender, at der er et problem, og han håber, at regeringen også vil nå frem til, at fattigere kommuner som hans får flere ressourcer fra eksempelvis rige københavnske kommuner.

- Jeg håber, det er et varsel om en solid udligningsreform, hvor man skal gøre op med nogle ting - også med, om der skal være noget, der hedder hovedstadsudligning, siger Søren Steen Andersen til TV 2/Fyn.

- Udviklingen, der er i storbyerne, driver folk, der ikke har nemt ved at klare sig selv, ud i nogle kommuner, hvor der er lavere husleje. Så skal vi forsørge de mennesker, og det trækker det skævt, forklarer borgmesteren i Assens.

Læs også 90-årige Esther får gjort rent hver femte uge

Han forstår, hvorfor astatsministeren endnu ikke kan svare præcist på spørgsmålet, der går på, om de rige københavnske kommuner skal give flere penge til eksempelvis fattigere kommuner som Assens og Langeland.

Udviklingen, der er i storbyerne, driver folk, der ikke har nemt ved at klare sig selv, ud i nogle kommuner, hvor der er lavere husleje. Så skal vi forsørge de mennesker, og det trækker det skævt Søren Steen Andersen, borgmester i Assens

Langeland: Klar tale fra Mette Frederiksen

På Langeland er der ligeledes glæde over svaret fra statsministeren om planerne for en udligningsreform.

- Det er virkelig klar tale fra statsministeren. Jeg er simpelthen overrasket over, at hun var så klar i mæglet, siger borgmester Tonni Hansen (SF).

Det var Mette Frederiksens første åbningstale i Folketinget som statsminister.