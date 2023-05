Portræt af Nordfyns nye borgmester: Tillid og samarbejde over popularitet

Mette som borgmester

Nordfyns nye borgmester vil skabe samarbejde mellem partierne i kommunalbestyrelsen. Det mener hun er en del af løsningen på kommunens udfordringer.

- Jeg håber, de (borgerne red.) vil mærke, at der er et mere forpligtende samarbejde i kommunalbestyrelsen. At vi samarbejder på en mere reel måde, end vi har gjort, siger hun.

Hun mener også, at løsningerne ikke blot skal findes inden for kommunens fire vægge, men også ude i samfundet

- Jeg vil lytte til de gode input, der kommer fra borgere, foreninger og erhvervsliv. De sidder med rigtig mange af de gode idéer og rigtig mange af løsningerne på at få ting til at lykkes, siger hun.

Mette Landtved-Holm har torsdag sidste arbejdsdag som viceskoleleder på Sletten Skole i Otterup. Et job hun sammenligner med borgmesterposten.

- Man kan ikke lykkes med en skole, hvis man sidder oppefra og bestemmer, hvordan det skal være. Der bliver man nødt til at lytte til medarbejderne. Og på nøjagtig samme måde, tænker jeg, det vil være som borgmester, siger hun.

En nordfynbo med begge ben på jorden

Nordfyn får en borgmester, der beskriver sig selv som et menneske med begge ben på jorden. Normalvis et roligt menneske, og et menneske, der godt kan lide at være i naturen. Hun fremhæver også sin familie og mange gode venner, og så elsker hun Nordfyn.

- Selv ferierne holder vi herude i et sommerhus, siger hun.

TV 2 Fyn har snakket med nogle af de ansatte på Mette Landtved-Holms snart tidligere arbejdsplads, Sletten Skole. Der danner sig et indtryk af en sympatisk leder.

- Jeg har faktisk altid tænkt, at Mette ville være perfekt til det job. Hun er bare en god og en rar leder, og der er bare styr på sagerne. Så det synes jeg er et godt valg.

- At hun så står i morges og pludselig skal forlade stedet, det er godt nok underligt, vil jeg sige. Vi var ikke lige forberedt på, at det gik så stærkt. Men jeg er sikker på, at hun bliver en rigtig god borgmester på Nordfyn, siger Jesper Nielsen, som er lærer på skolen.

Han suppleres af Dorthe Bertelsen, som er børnehaveklasseleder:

- Det er jo glædeligt for Mette, men hun vil blive en savnet chef her på vores skole.

Også Jesper Fuglsang, der ligeledes er lærer på skolen, er begejstret for Mette Landtved-Holm:

- Hun er bare grundlæggende et rigtig godt menneske. Hun er solid og ærlig. Jeg ved ikke, hvad der skal til for at være en god borgmester, men jeg er sikker på, at hun bliver det.

I farens fodspor

Mette Landtved-Holm siger, at hun gerne vil gå i Morten Andersens (V) fodspor, og hun beskriver ham som en god borgmester. Men hun understreger også, at hun ikke bliver en ny Morten Andersen.

- Jeg bliver ikke Morten eller nogen andre. Jeg bliver Mette. Jeg bliver nødt til at gøre det på min måde.

Er den markant anderledes end Morten Andersens?

- Vi er jo to forskellige mennesker. Min far har også været borgmester, og jeg kommer heller ikke til at gøre det, som han gjorde. Der er jo ikke noget, der er rigtigt eller forkert, men det skal være rigtigt for det menneske, der skal lave det.

Mette Landtved-Holms far, Axel Landtved Rasmussen, var borgmester i den daværende Otterup Kommune ad to omgange i henholdsvis 80’erne og 90’erne.

Selvom Mette Landtved-Holm ikke vil være borgmester, præcis som han var, er det alligevel ikke uden betydning for hende at gå i farens fodspor.

- Det er jo noget ganske særligt. Jeg kunne også mærke, at jeg blev rørt i aftes, da jeg tænkte, at han havde været så glad, hvis han vidste det. Det betyder noget, slutter hun.

Det er ikke kun Mette Landtved-Holm, der skal vænne sig til et nyt liv. Morten Andersen har besluttet helt at forlade kommunalbestyrelsen, efter han måtte trække sig som borgmester. Det får stor betydning for Dennis Christensen, der overtager den ledige plads.