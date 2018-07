Mette piller æg professionelt: - Det er det bedste, der er sket i lang tid

Som noget nyt piller tre nyansatte fleksjobbere økologiske æg i køkkenet på OUH. Driftsleder anbefaler andre virksomheder at følge hospitalets eksempel.

Man skal lægge øre til lidt af hvert, når man er professionel ægge-piller.

- De spørger for eksempel om vi 'giver den en skalle', griner Helle Redder.

Hendes kollega Mette Varming nikker indforstået.

- De vittigheder bliver hurtigt så vandede, at de ryger ind af det ene øre og ud af det andet, siger hun.

- Men det her er det bedste, der er sket i lang tid.

Det kan måske lyde lidt komisk at være ansat til at pille æg, men for Mette Varming og Helle Redder har det været vejen tilbage til arbejdsmarkedet. En vej, de hver især har kæmpet længe for at finde.

Se video: Her skræller de 178.000 æg om året

00:38 Der kan godt gå dril i den, når man er ansat til at pille æg, fortæller de tre fleksjobbere. Luk video

Læs også Læge: - Nu bliver vi kimet ned af bloddonorer

Væk fra hjemmets fire vægge

På grund af hver deres sygdomsforløb, har det været svært for Mette Varming og Helle Redder at finde et arbejde.

Og noget at stå op til.

- Det er godt at komme herind og se noget andet end hjemmets fire vægge. Før gik tiden jo bare med at passe de huslige gerninger, fortæller Mette Varming.

Det er Inger Veje, driftsleder i køkkenet på Odense Universitetshospital, der kan takkes for at have fået Mette Varming og Helle Redder i arbejde. Det var nemlig hende, der fik idéen til at oprette fleksjobbet.

- Vi ville gerne servere økologiske æg, men der var ikke mandskab nok til at pille dem, forklarer hun.

- De forpillede økologiske æg var for dyre, så vi droppede det. Men så kontaktede jeg Odense Kommune og spurgte, om vi ikke kunne oprette stillingen til fleksjobbere i stedet.

Æg er noget af det mest populære spise på Odense Universitetshospital. Her er et eksempel på, hvordan de tre fleksjobberes æg ender. Foto: Pernille Gram

Ifølge Inger Veje tog det lidt tid, før kommunen var med på idéen.

- Men da vi fortalte dem, at det drejede sig om 178.000 æg om året, og at det er en arbejdsopgave på en seks til syv timer om dagen, så gik de med til det.

På Odense Universitetshospital besluttede man at fordele timerne på tre ansatte, så man i stedet fik et helt hold ind til at klare opgaven. De tre ægge-pillende fleksjobbere arbejder hver halvanden til to timer om dagen.

Læs også Forrygende gang i hussalget på Fyn

Anbefaler andre at gøre det samme

For Helle Redder og Mette Varming markerer det slutningen på en lang periode med arbejdsløshed og møder med kommunen.

- Nu skal vi ikke rende rundt i det offentlige mødesystem længere. Vi bliver ikke overvåget, som man føler, de gør. Det giver en lettelse, forklarer Helle Redder.

Derfor er de to kollegaer også godt tilfredse med deres tjans, selvom det måske ikke er den mest glamourøse.

- Der er altid en stolthed over at have fået et arbejde. Og så det at man føler sig betydningsfuld og laver noget, der er betydningsfuldt, siger Mette Varming.

Driftsleder Inger Veje har en klar anbefaling til andre virksomheder.

- Hvis man har nogle opgaver, der kan løses af nogle mindre grupper på to eller tre personer, så kontakt kommunen og hør om de har nogen, der mangler et fleksjob. De tre piger er blevet en del af vores køkken, og man kan mærke, de er her på stemningen. Så vi har i hvert fald haft succes med det.

For Odense Universitetshospital hjælper de økologiske æg desuden på ambitionerne om at få en sølv-udmærkelse i økologi. Sølv gives til institutioner og virksomheder, der bruger mellem 60 og 90 procent økologiske produkter.

Se video: Mette Varming føler, hun har fundet guld

00:14 Tjansen som ægge-piller lyder måske ikke glamourøs, men Mette Varming føler, hun har fundet guld. Luk video

Læs også Livredderne på Fyn har travlt: Det bliver en lang sommer