Simone og Frederikke får 250.000 for deres menstruationsbind

Med titlen som årets klimaiværksætter 2021 følger også 250.000 kroner i pengepræmie. Og de to iværksættere er ikke i tvivl om, hvad pengene skal bruges på.

- Det skal bruges til en sælger. Vi skal have det her ud i verden, og det kan vi ikke gøre selv, så vi skal have nogen til at hjælpe os med det. Så pengene går direkte til det, fortæller Simone Westergaard.

Fokus på produktionen

Mewalii var oppe mod fem andre start-ups i finalen i kampen om titlen som årets klimaiværksætter 2021.

Men et enigt dommerpanel pegede altså på det bæredygtige hygiejnebind som den bedste idé.

- Vi har været oppe imod helt vildt mange andre gode start-ups, så det er lidt uvirkeligt, at det blev os, siger Frederikke Dahl.