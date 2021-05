Claus Meyer indtager H.C. Andersens Hus: - Nogle gange føler jeg mig som Klods Hans

- Det er en gave, at man allerede har et afsæt for arbejdet. Det er godt for kreativiteten. At man ikke bare kan vælge imellem alverdens ingredienser, siger virksomhedens grundlægger, kendiskokken Claus Meyer.



Mormor læste eventyr

Kokken fortæller, at man i den nye restaurant ville kunne lade sig inspirere af et eventyr som Vanddråben, som handler om at kunne opleve en hel verden i en enkelt dråbe.

- Nogle gange kan en enkelt dråbe suppe føre én et særligt sted hen. Man kan eksempelvis igennem en smagsoplevelse ende på en strand eller i en skov, siger Claus Meyer.

Claus Meyer solgte i 2014 Meyers, men er igen en ledende del af firmaet.

Han synes, det nye projekt med Deilig er 'superinspirerende', ligesom han også selv har et nært forhold til forfatteren bag.

- Min mormor læste eventyrene højt for mig, da jeg var barn, og jeg må sige, nogle gange føler jeg mig lidt som Klods Hans, siger kokken.

- Det der med at banke på dør efter dør og ikke altid have de bedste forudsætninger for at lykkes og så på en eller anden måde klare det alligevel. Der føler jeg mig som Klods Hans.

Mangler køkkenchef

Der er endnu ikke hyret en køkkenchef til restauranten, og man er ikke på et stadie, hvor man konkret kan give et eksempel på en ret, der kunne serveres.