Mia Valentina har mistet begge sine forældre til alkohol

Alkoholen havde overtaget familien hjemme hos Mia Valentina.

Da hun var barn, boede hun skiftevis hos sin mor og far, der begge havde et alkoholmisbrug.

Udover alkoholmisbruget havde faren også et stofmisbrug.

- Jeg kan huske, at jeg havde veninder på besøg derhjemme - jeg var måske 12-13 år på det her tidspunkt - og da jeg skulle tage min hårbørste op fra en af skufferne under vasken, så jeg, at der lå et cd-hylster med hvidt pulver indeni. Det første, jeg gjorde, var bare at lukke skuffen i igen, så mine veninder ikke så det, husker Mia Valentina.