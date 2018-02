Michelin misser igen: Ingen stjerneregn på Fyn

Der var igen ingen fynske restauranter, der fik en af de eftertragtede Michelin-stjerner.

Der blev igen ikke drysset Michelin-stjerner over Fyn.

Som så mange gange før måtte fynske køkkenchefer gå tomhændet fra prisuddelingen, der blev afholdt på Københavns Rådhus, eller skuffede se til hjemme fra restauranterne.

Der var ellers håb om, at 2018 skulle være året, hvor en eller flere fynske restauranter endelig tog en af de eftertragtede stjerner.

Odense-restauranten The Balconys medejere og køkkenchefer, Peter Steen Hansen og Anders Jensen, var inviteret med til prisuddelingen, hvilket naturligvis fik forventningerne om en fynsk stjerne til at stige. Desværre uden grund.

- Det er en kæmpe skuffelse, at Fyn igen er blevet overset, men vi ved også, at vi i restauranten bliver bedre og bedre for hver måned, der går, så vi kommer stærkt tilbage næste år, siger Peter Steen Hansen.

- Det er et spørgsmål om tid, før vi står på den scene.

Besøg af anmelder

Han har siden april 2016 drevet The Balcony sammen med Anders Jensen. Det er derfor stadig en forholdsvist ung restaurant, men derfor fejler drømmene ingenting.

The Balcony åbnede i Odense i april 2016.

- Planen har fra start været, at vi går benhårdt efter den stjerne. Nu må vi se, hvad der sker næste år, siger Anders Jensen.

Det blev ikke til en stjerne og en side i den røde Michelin-guide, men køkkencheferne på The Balcony mener dog, at de har haft besøg af en af de berygtede Michelin-anmeldere.

- Man har da sine betænkeligheder, når der kommer en engelsktalende herre ind alene og bestiller en 15 eller 19 retters servering, fortæller Peter Steen Hansen.

To nye stjerner til Danmark

Danske Spil havde også satset på, at en buttet Michelin-mand flyttede til Fyn.

De havde således lave odds 1,35 på, at Falsled Kro i Millinge endelig skulle tage sin første stjerne. Men igen ramte hæderen forbi.

Det blev i stedet Jordnær i Gentofte og MeMu i Vejle, der fik en stjerne for første gang i årets Michelinguide for de nordiske lande.

Michelin-restauranter Henne Kirkeby Kro

108

Kong Hans Kælder

Clou

Era Ora

Formel B

Kadeau, København

Kadeau, Bornholm

Kiin Kiin

Kokkeriet

Marchal

Relæ

Søllerød Kro

Studio

Dragsholm Slot

Ti Trin Ned

Restaurant Domestic

Restaurant Frederikshøj

Restaurant Substans

Gastromé

Hotel Frederiksminde

Koks

MeMu

Jordnær

Geranium

AOC

