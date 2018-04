Michelle trodser fordomme: Piger spiller også Counter-Strike

For fem år siden brugte Michelle Østergaard et program til at ændre sin stemme, så drenge ville spille med hende. I dag står hun ved, at hun er en kvinde, der gamer.

- Dræb dig selv. - Gå tilbage til køkkenet. Sådan lyder nogle af kommentarerne fra andre gamere, når 22-årige Michelle Østergaard fra Odense bevæger sig ind i computerspillene Counter-Strike og League of Legends. Der var ingen, der gad at spille med mig, fordi jeg var en pige. Derfor downloadede jeg et program, der kunne ændre min stemme Michelle Østergaard - Det er hårdt at høre på, og jeg har været rigtig ked af de beskeder, jeg har fået, fortæller Michelle Østergaard. Ifølge Michelle Østergaard selv kommer kommentarerne, fordi gaming er en mandsdomineret verden. Gaming med fætrene Michelle Østergaard, der i gamer-verdenen går under navnet 'M1chelle', har altid været en af drengene. Når hun som barn besøgte sine tre fætre, havde hun valget mellem at sidde alene og lege med dukker eller sætte sig ved den fjerde, ledige computer. Læs også Fynsk nedtur i Counter-Strike: Astralis er ude af VM Valget var nemt. Hun ville spille computer ligesom drengene. Interessen for computerspil steg, og siden dengang har hun været aktiv gamer. Voice changer og falsk identitet Men at være pige eller kvinde i en gamer-verden er ikke uden forhindringer. Michelle Østergaard mødte konstant fordomme som: "Du er en pige, så derfor er du dårlig", og derfor tog hun kreative redskaber i brug. - Der var ingen, der gad at spille med mig, fordi jeg var en pige. Derfor downloadede jeg et program, der kunne ændre min stemme. Jeg skiftede også mit navn og profilbillede inde i spillet, så folk troede, at jeg var en dreng, forklarer Michelle Østergaard. Læs også Vilde tal: CS:GO-finale havde kæmpe effekt Slut med at gemme sig I dag tager Michelle kampen op mod fordommene om kvindelige gamere. Hun vil ikke længere gemme sig bag en falsk identitet, men er stolt af at være en pige, der spiller Counter-Strike. I påsken deltog hun i E-Sport-eventet Copenhagen Games, hvor hun var på hold med fem andre piger. Holdet har kun spillet sammen én måned, og derfor gik holdet ikke videre fra de indledende runder. Mens pokalen må vente, så har oplevelsen været god. - Man får en masse opmærksomhed som pigehold. Det er fedt, men også nervepirrende, fordi alle kigger og vil se, hvordan vi klarer os. Stemningen var god omkring os, så det var fedt at være afsted, siger Michelle Østergaard.