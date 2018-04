Micro Matic-ejere i boligstrid med lejere

Ejerne af øl-udstyrsproducenten Micro Matic er også engageret i udlejningsboliger. Retten i Odense har netop afgjort en strid om husleje.

Nielsen & Nielsen Ejendomme, som har samme ejerkreds som Micro Matic-koncernen, har været i strid med 25 lejere i et af selskabets udlejningsselskaber.

Dommen drejer sig om to sager mellem 25 lejere og selskabet Bellingelunden ApS, et datterselskab til Nielsen & Nielsens Ejendomme.

Har man først sat sin underskrift, er den som regel bindende. Så er det meget svært at gøre noget ved. Claus Tolstrup, advokat

Den ene sag tabte lejerne. Den anden tabte udlejningsselskabet.

I den ene sag blev lejerne i Bellingelunden bedt om at underskrive en tillægskontrakt til deres oprindelige lejekontrakt. Idet lejerne underskrev kontrakten gav det Nielsen & Nielsen lov til at hæve den årlige husleje med 7500 kroner.

Claus Tolstrup, der er lejernes advokat, oplyser, at nogle af lejerne skrev under på tillægskontrakten, mens andre ikke gjorde. Det betyder ifølge advokaten, at på trods af at lejemålene i Bellingelunden er identiske, er den årlige husleje for nogle lejeres vedkommende 7500 kroner dyrere.

Ifølge advokaten gik lejerne i retten for at få ophævet tillægskontrakten. Men den sag tabte de.

- Vi vidste godt, at det var op ad bakke. Har man først sat sin underskrift, er den som regel bindende. Så er det meget svært at gøre noget ved. Men der ligger jo også en åbenlys urimelighed i, at de lejere, som ikke bare skrev under på tillægskontrakten, ikke udsættes for huslejestigning, siger Claus Tolstrup.

Strid om renovation

I den anden af de to sager havde lejerne dog retten på deres side.

Her handlede striden om, hvorvidt udgiften til renovation bør være omfattet af huslejen, eller om det er i orden, at lejerne afregner direkte til forsyningsselskabet.

Her gik Retten i Odense imod Bellingelunden. Udgifter til renovation skal omfattes af huslejen.

Karina Dolmer Hansen fra Focus Advokater repræsenterede Bellingelunden. Hvordan hendes klienter forholder sig til dommen, ved hun endnu ikke.

- Vi fik først dommen skriftligt i går, og jeg har endnu ikke nået at drøfte den med min klient, siger hun.

Heller ikke Claus Tolstrup har nået at drøfte dommen med sine klienter endnu.

Hvorvidt nogen af parterne ønsker at anke dommen, er altså endnu uvist.

