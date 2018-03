Hans virksomhed blev hædret sidste år: C.C. Nielsen er død

Den ene af Micro Matics ejere og stifter, Carl Christian Nielsen, er død.

Carl Christian Nielsen, der stiftede den odenseanske fadølsarmatur-virksomhed, Micro Matic, sammen med Svend Aage Nielsen, er død 71 år gammel.

Micro Matic-koncernen, der beskæftiger 1.100 ansatte, blev sidste år kåret som Entrepreneur of the Year i Danmark, og virksomheden er igennem en årrække ekspanderet kraftigt.

Micro Matic omsatte sidste år for over to milliarder kroner og gav et rekordstort overskud på 319 millioner kroner.

Carl Christian Nielsen, bedre kendt som C.C. Nielsen, var indtil sin død bestyrelsesformand for Micro Matic.

Efterlader kone og børn

Han var et kendt ansigt i Odense, blandede sig gerne i byens udvikling, og var en mæcén, der var den første til at støtte op om Odense Boldklub's udvikling til professionel fodboldklub.

Han var også aktiv i udviklingen af Forskerparken, Young Enterprise og Udvikling Fyn.

- Selvom om han sagde, at han havde gjort sig selv overflødig i virksomheden, så er det et kæmpe tab, at han er væk. Han var en inspirator, en katalysator og en iværksætter, som vi alle kommer til at savne, siger direktør Søren Vilby.

Medarbejderne på Micro Matic blev her til formiddag informeret om dødsfaldet af Svend Aage Nielsen.

- Vi har orienteret medarbejderne i Odense her til morgen og alle vores afdelinger rundt om i verden er blevet orienteret telefonisk eller skriftligt. Samtidig flager vi på halv i samtlige vores afdelinger over hele kloden, fortæller Søren Vilby.

Carl Christian Nielsen efterlader sig sin hustru, Bente Lis Nielsen, to børn, seks børnebørn.

