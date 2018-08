Middelfart døjer med dårligt badevand

Middelfart Kommune fraråder badning ved Sdr. Aaby Strand på grund af E-colibakterier.

Badelystne gæster omkring Sdr. Aaby Strand bør holde sig fra badevandet ved stranden. Det fremgår af Middelfarts Kommunes hjemmeside.

Det er kommunens afdeling for Natur og Miljø, der fraråder badning ved Sdr. Aaby strand. Det sker fordi kommunen har målt et forhøjet indhold af E-colibakterier. Det er uvist, hvorfor badevandet er blevet hjemsted for flere E-colibakterier. Det oplyser kommunen på sin hjemmeside.

Læs også Badning frarådes: E-colibakterier på tre fynske strande

Kan give diarré

Ifølge Middelfart kommune kan badevandet give ubehag og diarré, hvis man alligvel vælger at tage en dukkert ved stranden nær Sdr. Aaby.

Kommunen opfordrer også hundeejere til at være opmærksomme. Hunde kan også få problemer med maven, hvis de opholder sig i vandet ved stranden.

Det er ikke kun ved Sdr. Aaby Strand, at Middelfart Kommune har målt forhøjede nivauer af E-colibakterier. Tidligere måtte kommunen fraråde badning ved Teglgårdsparken i Middelfart. Her er mængden af E-colibakterier dog kravlet under grænseværdien igen. Derfor fraråder Middelfart Kommune ikke længere badning ved Teglgårdsparken.

Det er uvist, hvornår Middelfart Kommune ikke længere vil fraråde badning omkring stranden ved Sdr. Aaby. Kommunens Natur- og Miljøafdelingen vil løbende føre kontrol med badekvaliteten ved Sdr. Aaby Strand og kommunens andre badeområder.