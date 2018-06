Middelfart henter midtbanespiller i Marienlyst

Middelfart Boldklub har skrevet kontakt med Lasse Thomsen. Lasse Thomsen er tiltænkt en rolle som central midtbanespiller.

Middelfart Boldklub har skrevet kontakt med endnu en Marienlystspiller. Lasse Thomsen netop har underskrevet en 1-årig kontrakt.

I sidste uge skrev klubben kontrakt Mads Aasgaard, der i de seneste fem sæsoner har spillet i Marienlyst i henholdsvis 1. og 2. division.

Lasse Thomsen har lige som Mads Aasgaard fået sin fodboldopdragelse i FC Midtjylland, inden han via Hobro endte i Marienlyst.

I Marienlyst har Lasse Thomsen i de seneste år været holdets anfører og samlingspunkt.

. Lasse en stærk og fodboldklog spiller, som ikke er bange for at tage ansvar på banen, og som kan dække de fleste defensive positioner. I Middelfart er Lasse tiltænkt en rolle som central midtbanespiller, skriver Middelfart Boldklub i en pressemeddelelse.

- Lasse har været lidt af en ønskespiller for os denne sommer. Vi har været på udkig efter en rutineret central midtbanespiller med stærke defensive kompetencer, og her har Lasse fra start været øverst på ønskelisten. Lasse er fysisk stærk, rolig på bolden og har et stærkt hovedspil. Ligesom med Mads Aasgaard, så kender jeg Lasse fra vores fælles tid i Marienlyst, og med det kendskab jeg har til Lasse, så er jeg ikke et sekund i tvivl om at tilgangen af Lasse bliver en kæmpe gevinst for os i den kommende sæson, siger Middelfart-direktør Søren Godskesen.

Lasse får trøjenummer 12 i Middelfart Boldklub og hans nye kontrakt løber til den 30. juni 2019.

- Jeg besluttede mig tidligere på foråret for, at jeg skulle prøve noget nyt, og i den forbindelse var den samlede pakke i Middelfart den der tiltalte mig mest. Klubben har et godt ry, og et stærkt træningsmiljø, og den personlige udviklingsplan som klubben har forelagt mig, er meget spændende, siger Lasse Thomsen.