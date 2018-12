Middelfart henter superligaspiller fra Vejle

Middelfart Boldklub lejer fra 1. Januar Lucas From i Vejle Boldklub. Lucas From er et offensivt talent og har siden sommeren 2018 været en fast del af superligatruppen i Vejle. I efteråret forlængede han kontrakten med Vejle frem til sommeren 2021. Han har indtil spillet to kampe for Vejles bedste hold, ligesom det sidste år blev til to kampe på U18-landetholdet. Men nu har Middelfart lejet ham for et halvt år.

- Lucas er en spiller, vi har fulgt de sidste par år. Hans potentiale er kæmpe stort, hvilket Vejle også har vist ved at give ham en tre-årig kontrakt. Dog virker dette lejeophold på seks måneder som den optimale løsning for begge parter. Vi forventer, at Lucas fra start byder sig til, og falder godt ind i vores miljø, siger direktør i Middelfart Boldkub Søren Godskesen.

Lucas From har udviklet sine evner gennem talentskolen i Vejle, og han er i stand til at spille flere offensive roller. Aftalen mellem de to klubber betyder, at Lucas From fortsat kan deltage i træningen i Vejle Boldklub.

- Jeg er glad for, at det er kommet på plads med lejeaftalen i Middelfart. Det har spillet ind i mit valg, at der virkelig er noget at spille for i foråret, samtidig med at træningsmiljøet og konkurrencen i truppen kan være med til at udvikle mig, udtaler Lucas From i en pressemeddelelse.

Middelfart ligger aktuelt nummer et i 2. divisions gruppe 2, og har gode chancer for at spille med i forårets slutspil om oprykning til 1. division.

- Middelfart er helt sikkert et af flere hold, som kommer til at spille med i den sjove ende af rækken i foråret. Det sidste halve år har jeg arbejdet meget på min styrke, men grundet et par skader har jeg ikke fået det forløst på banen endnu. Det ser jeg frem til at gøre i Middelfart, og glæder mig til at komme i gang med træningen med mine nye holdkammerater, siger Lucas From.

Lejeaftalen mellem Lucas, Vejle og Middelfart løber frem til 30. Juni 2019.