Protesterer over gasledning: - Vi har en meget værdifuld natur at passe på

Statens Energinet vil lave en gasledning, der skal strække sig helt fra Nordsøen til Polen. Den skal blandt andet gå gennem Middelfart Kommune - men det vil borgmesteren ikke være med til.

En stor gasledning, der skal transportere gas fra de store norske gasfelter i Nordsøen og hele vejen ned til Polen, vil ifølge den foreløbige linjeføring komme til at gå tværs over Fyn. Fra jyllandssiden skal den ifølge den nuværende plan gå i land ved Skrillinge Strand syd for Middelfart.

Den plan er byens borgmester, Johannes Lundsfryd Jensen (S) dog ikke meget for. Kommunen har indtil flere forskelige ting, som de ikke er begejstrede for i forbindelse med gasledningen.

- Vi har faktisk flere forskellige bekymringer. For det første er vi bekymrede for naturen. Den skal gå lige igennem Lillebælt, og det er vi lidt usikre på, for at sige det mildt, hvad det vil have af indvirkning på naturen, når man skal grave en rørledning ned i en lerbund. Vi har en meget værdifuld natur at passe på, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

- Den anden er, hvad det betyder for vores udviklingsmuligheder som kommune. Vi har et stort bysamfund i Middelfart, hvor gasledningen kommer op lige syd for. Der er nogle restriktioner, når man laver gasledninger i forhold til, hvor tæt man må bygge på de gasledninger. Det kan altså give nogle restriktioner på, hvor vi må lave byudvikling henne.

- Og hvad betyder det for landbruget, der jo også har en drift, de skal have til at køre på fornuftig vis, spørger Johannes Lundsfryd Jensen.

Derfor vil kommunen nu afgive et høringssvar, hvor de giver deres indsigelser og videre beder om at få undersøgt en række ting.

- Og så prøver vi at forme en alliance med andre interessenter. Der er andre kommuner, der har tilsvarende problemer, blandt andet Kolding og Assens. Der er også nogle landbrugsorganisationer, der også kan være involverede. Der er nogle grønne organisationer; Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening. Så der er mange interesser i spil, og dem vil vi gerne have gjort tydelige over for dem, der skal træffe beslutningen. At der er altså nogle helt klare ulemper ved at lade gas flyde igennem vores område, siger borgmesteren.

Kort høringsfrist

Han fortæller, at kommunerne har haft en meget kort høringsfrist i sagen, men at det ikke får Middelfart Kommune til at slå op i banen.

- Når vi får et brev om en høringsfrist lige op til en juleferie og har kort høringsfrist på det, så er det måske, fordi de tænker, at det er vi ikke så interesserede i. Men de skal ikke slippe af krogen af den årsag, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Borgmesteren understreger, at kommunen har tænkt sig at give et høringssvar - og det samme har flere øvrige kommuner og organisationer.

- Så må vi se, om vi kan påvirke den beslutning. For det er jo en stor beslutning, og vi er små spillere. Men vi skal gøre vores, siger borgmesteren.