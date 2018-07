Middelfart-regnskab: Ørkenvandring men overskud på 256 millioner

Torben Østergaard-Nielsens koncern omsatte for 54 milliarder og tjente 256 millioner sidste år. Alligevel er det hårde tider for branchen, siger ejeren.

Normalt skal man ikke klage, når omsætningen er steget med 7,5 milliarder kroner.

Alligevel er der lidt malurt i bægeret i Middelfart-rigmanden Torben Østergaard-Nielsens 2017/2018-regnskab.

Ifølge Østergaard-Nielsen har de de sidste 10 år i shippingbranchen indimellem føltes som én lang ørkenvandring.

- Faktum er, at branchen stadig har finanskrisens skygger hængende over sig og ikke er vendt tilbage til fordums styrke. Sådan er vilkårene, og de er ens for alle, men set i det lys kan jeg kun være tilfreds med årets resultat og konstatere, at Selfinvest og United Shipping-gruppen står både stærkt og stabilt og klarer sig bedre end de fleste i samme brancher, siger han i en pressemeddelelse.

Koncernselskabet Selfinvest omsatte for 54 milliarder kroner i det seneste regnskabsår. Indtjeningen før skat blev på 256 millioner mod 264 året i forvejen.

Hovedselskabet Bunker Holding, der sælger bunkerolie på verdenshavene, omsatte sidste år for 51,3 milliarder kroner og forbedrede indtjeningen fra 186 til 193 millioner kroner.

- Bunker Holding leverer et solidt resultat med en særdeles tilfredsstillende fremgang på bundlinien, og United Shipping & trading Company krydser en vigtig milepæl og runder den første milliard i omsætning. Kombineret med tilfredsstillende resultater i andre af koncernens enheder lander Selfinvest samlet set på et fornuftigt niveau, hedder det.

- Væksten i indtjeningen er opnået samtidig med massive investeringer i it, personale og nye kontorer. Samtidig har selskabet som et led i dets strategi iværksat flere spændende, nye koncepter, som markedet har taget særdeles godt imod. Bunker Holding, der fortsat er verdens andenstørste bunkervirksomhed, står derfor stærkt rustet til at modstå de udfordringer, der fortsat rammer shipping- og bunkerbranchen, siger Torben Østergaard-Nielsen.

Minus i tankskibe

Den fortsatte krise for shipping-branchen afspejles i årets resultat, idet koncernens tankskibsrederi Uni-Tankers for andet år i træk må indkassere et underskud. I forhold til det foregående år er der dog fremgang at spore - fra minus 61 til minus 13 millioner kroner.

Problemet er overkapacitet af skibe.

Global Risk Management, der er endnu et af koncernens selskaber, er førende leverandør af fastprisaftaler på brændstof. Selskabet fik pr. 3. januar 2018 status af fondsmæglerselskab og præsterede et overskud før skat på 63 millioner kroner.

It-selskaber

United Shipping-gruppens it-virksomheder Outforce, MindZet og it-Craft, der er samlet under IT Holding, afslutter regnskabsåret bedre end forventningerne.

I moderselskabet Selfinvest har fokus været på at få den overordnede strategi på plads, herunder implementering af Family Governance program.

Herudover er der fokuseret på investeringer og udvikling af Selected Car Group, der beskæftiger sig med leasing af biler i premium-segmentet, salg af investeringsbiler samt event- og mødeaktiviteter, hedder det i regnskabsmeddelelsen.

Ved regnskabsårets afslutning beskæftigede Selfinvest-koncernen mere end 1.650 medarbejdere.