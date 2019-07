Middelfart scorer flere turister end Odense

Middelfart er fortsat den største turismekommune på Fyn. Det viser overnatningstal fra Danmarks Statistik.

I 2018 havde Middelfart Kommune 537.871 overnatninger. Det er mere end Kerteminde og Nyborg tilsammen.

Odense Kommune snupper andenpladsen med 514.750 overnatninger. De mindste turismekommuner på Fyn er Ærø, Kerteminde og Assens. Samlet set blev der registeret godt 3,8 millioner overnatninger på Fyn i 2018.

- Turismen på Fyn har et stort potentiale og kan skabe vækst og arbejdspladser i overnatningsbranchen, på restauranterne, hos kulturinstitutioner og hos den lokale købmand. Derfor er det afgørende, at Fyn i årene fremover formår at udvikle sin popularitet blandt danske og udenlandske turister. Hvis de fynske kommuner fortsætter det styrkede samarbejde på tværs og også lykkes med at lokke flere turister til at overnatte i området, kan væksten udbygges i de næste år, siger Kirstine Tolstrup Nielsen fra Dansk Erhverv.

Turister fordelt på fynske kommuner:

1 Middelfart 537.871 2 Odense 514.750 3 Langeland 506.916 4 Svendborg 496.857 5 Nordfyns 477.111 6 Nyborg 335.004 7 Faaborg-Midtfyn 320.289 8 Assens 243.433 9 Kerteminde 232.962 10 Ærø 170.333

Kilde: Officielle overnatningstal fra Danmarks Statistik. Dækker overnatninger på: hotel, feriecenter, camping, lejet feriehus, vandrerhjem, lystbådehavn

Der er de senere år lokket flere turister til Danmark. I 2017 var der kun 3,6 millioner overnatninger på Fyn. Hver tredje overnatning sker på en campingplads.

I 2018 var det også Middelfart, der lå i toppen foran Odense.

De mest besøgte turistattraktioner

VisitDenmark har torsdag offentliggjort en liste over de mest besøgte turistattraktioner. Listen repræsenterer de 300 mest besøgte attraktioner i Danmark. Odense Zoo sniger sig lige med i top-25 over Danmarks mest besøgte turistattraktioner.

Turisterne er blevet glade for Det Sydfynske Øhav, for Øhavsmuseet har trukket en hel del flere turister til.

I 2018 er der kommet 26,6 procent flere turister end i 2017. Ø-feberen afspejler sig også på Ærø, hvor Ærø Museum er gået 13,2 procent frem.

Den store vinder af de fynske turister er Museum Vestfyn. Det har trukket 4.345 flere gæster til, hvilket er en stigning på hele 41,7 procent.

Særligt to slotte Nyborg Slot og Valdemars Slot har kæmpet i 2018 med at få turister på besøg. Nyborg Slot har mistet 26,8 procent turister i forhold til 2017. Mens Valdemars Slot med 37,3 procent mistede besøg er den på den fynske liste, der har klaret sig allerdårligst.