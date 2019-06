Flere børn og ældre: Middelfart skal effektivisere sig frem til 30 millioner kroner

Der bliver flere børn og ældre i de fynske kommuner. Derfor står flere af de ti kommuner over for større udfordringer med at finde økonomien til de udfordringer, som det giver for et kommunalt budget, når der kommer flere børn og ældre.

I Odense har de nedsat en task force, der skal komme med bud på, hvad kommunen skal fokusere på for at finde besparelser på mere end 200 millioner kroner årligt, så de kan opretholde en solid velfærd for borgerne.

Der kommer færre ansatte i administrative stillinger og lidt flere ansatte derude, hvor hænderne skal gives til børn og ældre Johannes Lundsfryd, borgmester, Middelfart Kommune

I Middelfart er de økonomiske trængsler noget mindre, men ikke desto mindre kræver det flere penge til området, hvis velfærden skal opretholdes for børn og ældre. Derfor ventes byrådet mandag aften at vedtage en såkaldt effektiviseringsplan, som skal give de nødvendige 30 millioner kroner.

- Vi skal bruge flere hænder. Så der skal ansættes flere i vores børnehaver og omkring vores børn, og der skal ansættes flere til at passe på de ældre, fordi vi gerne vil give dem en ordentlig service. Skal vi have råd til det, er vi nødt til at skabe et økonomisk frirum, siger kommunens borgmester, Johannes Lundsfryd (S), til TV 2/Fyn.

Borgmesteren forklarer, at de har haft en række arbejdsgrupper i gang med at undersøge, hvor pengene kan hentes, uden det kommer til at gå ud over borgerne.

Læs også Dyster fremtid: Flere tusinde færre varme hænder om få år

Arbejdet har nu udmøntet sig i en række forslag, der hviler på fire indsatsområder: Omlægninger af arbejdsgange, investeringer i tiltag, der reducerer ressourceforbruget, øget anvendelse af ny teknologi og en styrkelse af det forebyggende arbejde.

- Vi har prøvet at fokusere på ting, der ikke går ud over borgerne. For eksempel om vi kan lave små digitale programmer, der kan hjælpe med at betale regninger, eller om vi kan organisere os bedre. Det er helt inde i maskinrummet for at forsøge at lave en billigere administration, siger Johannes Lundsfryd.

Fyringer og ansættelser

Han erkender, at det også kan komme til at handle om omprioritering af lønkroner - altså at nogle vil blive fyret, for at andre kan blive ansat.

- Der kommer færre ansatte i administrative stillinger og lidt flere ansatte derude, hvor hænderne skal gives til børn og ældre, siger Johannes Lundsfryd.

Middelfart-borgmesteren understreger også sin forhåbning om, at det nyvalgte folketing på Christiansborg ser den nuværende udligningsordning efter i sømmene, så alle kommuner får mulighed for at tilbyde borgerne den samme velfærd til den samme skatteprocent.

Fakta Byrådet i Middelfart Kommune har besluttet, at der skal findes effektiviseringer for mellem 25 og 30 millioner kroner frem mod 2022. Der er fremlagt 29 forslag til effektiviseringer, som frem mod 2022 skal give en samlet gevinst på 22,6 millioner kroner. Forslagene kommer fra flere forskellige fagområder, men dækker blandt andet over en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, så man forebygger indlæggelser, smartere drift og digitalisering af en række administrative funktioner og samarbejde om udbud på indkøb af asfalt. Udover effektiviseringsforslagene sættes der gang i forundersøgelser af yderligere fem effektiviseringsprojekter for at sikre, at målet om effektiviseringer på 25-30 millioner kroner i denne valgperiode bliver nået. Effektiviseringerne behandles endeligt på byrådsmødet den 24. juni. Se mere