Masser af byudvikling på vej: Middelfart Trafikhavn solgt for 100 millioner kroner

Et enigt byråd i Middelfart Kommune har den 2. september godkendt et køb af Middelfart Trafikhavn ADP.

Prisen for trafikhavnen, der omfatter 53.721 kvadratmeter kajnære arealer og 11.600 kvadratmeter oplagringsfaciliteter, er på 100 millioner kroner.

Det betyder, at kommunen i første omgang skal videreføre havneaktiviteterne og indgå en driftsaftale med ADP, men på sigt vil byrådet ændre formålet med havnen, så dele af området skal indgå i kommunalbestyrelsens byudviklingsplaner.

- Det her er en stor handel for Middelfart Kommune. Havnen er et strategisk vigtigt område, der ligger i hjertet af Middelfart midtby. Ejerskabet er både vigtigt og afgørende i forhold til vores fremtidige muligheder for at udvikle byen, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S) i en pressemeddelelse.

Han forklarer, at kommunen via aftalen er forpligtet til at videreføre havneaktiviteterne.

- Det er en forudsætning for, at kommunen har mulighed for at opnå lån til investeringen. Vi har lejekontrakter, der løber frem til udgangen af 2023. Det vil sige, at Middelfart Kommune kommer til at drive kommunal havn i en årrække. Når vi kigger længere ud i fremtiden, kan vi arbejde med, at formålet med havnen ændres, så dele af området gradvist kan komme til at indgå i vores byudviklingsplaner, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Sammenhængskraft

Borgmesteren understreger, at det er en stor handel for Middelfart Kommune.

- Ejerskabet er vigtigt for at sikre en god sammenhængskraft mellem vores havnefront med den flotte, nyrenoverede plads foran KulturØen, marinaen, de kommende nye boliger på nabogrunden og det kommunale havneområde. Investeringen er stor - og derfor er timingen vigtig, siger Johannes Lundsfryd Jensen.

Han forklarer, at kommunen lige nu har mulighed for at sikre en historisk lav renteudgift på det lån, de optager til købet.

- Så muligheden for at købe havnen er kommet på det helt rette tidspunkt, hvor renteudgifterne i praksis ikke kommer til at påvirke vores drift, siger borgmesteren.

Handel var længe i støbeskeen

Johannes Lundsfryd Jensen indledte arbejdet med et kommunalt køb af trafikhavnen med den tidligere kommunaldirektør for halvandet år siden.

- Det er en aftale, der har været længe undervejs. Der har været mange aktører og mange forhandlinger. Derfor er det også rigtig vigtigt for os at få afsluttet handlen på en god måde, siger borgmesteren.

