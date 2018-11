Middelfarts borgmester: Derfor samarbejder vi med Jylland - og ikke Fyn

Ni ud af de ti fynske kommuner er gået sammen om at oprette Erhvervshus Fyn for at styrke erhvervslivet på Fyn.

Middelfart holder sig dog uden for samarbejdet og slutter sig i stedet for til Erhvervshus Sydjylland i Vojens.

- Vi har et tæt samarbejde på 25. år med andre kommuner i Trekantsområdet: Vejle, Kolding og Fredericia. Samarbejdet har vi haft rigtig god glæde og gavn af - ikke mindst vores virksomheder, siger Middelfarts borgmester, Johannes Lundsfryd (S).

Et ben i hver lejr

Den fynske borgmester peger på lav ledighed og mange private arbejdspladser som vigtige parametre for, at kommunens virksomheder klarer sig godt, og det vil han gerne holde fast i.

Er I mere jyder, end I er fynboer?

- Vi har sådan set et ben i hver lejr. Vi er broernes kommune, og det gør, at vi kan bygge bro mellem det jyske og det fynske, siger Johannes Lundsfryd.

- Vi har et tæt samarbejde med Fyn, når det handler om turisme og dele af kulturområdet. Vi har et tæt samarbejde med det jyske, når det handler om erhvervsudvikling og arbejdsmarkedsforhold. Vi er placeret rigtig godt i den sammenhæng, fastslår Middelfarts borgmester.

Nyborgs borgmester: Naturligt valg

Når de regionale væksthuse nedlægges, vil der blive oprettet seks erhvervshuse, blandt andet ét på Fyn og ét i Sydjylland. Det nye samarbejde i erhvervshusene begynder fra 1. januar 2019.

Det er et naturligt valg, at Middelfart fravælger Fyn, mener Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), der understreger, at vestfynboerne altid er velkomne.

- Det er ikke, fordi vi har noget imod Middelfart. Middelfart er hjertens velkomne - også i det fremadrettede samarbejde, fastslår Kenneth Muhs, som er blevet udpeget som formand for Erhvervshus Fyn.

- Middelfart har i mange år haft et samarbejde hen over broen, og derfor er det naturligt, at de fortsætter den vej, forklarer Kenneth Muhs.

Odenses borgmester: Det skal give mening

Heller ikke Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), ser noget underligt i, at Middelfart hører til Jylland, når det gælder erhvervssamarbejde.

- Middelfart har for mange år siden valgt, at de hører til i Trekantsområdet, når det gælder erhvervssamarbejde. Heldigvis vil de gerne være med i turismesamarbejdet, så vi samarbejder med Middelfart, der hvor det giver mening - ligesom vi også samarbejder med København, Boston og andre miljøer, hvor det kan give en udvikling for Fyn, siger Peter Rahbæk Juel.

Det nye erhvervsfremstød på Fyn er dog ikke det eneste tilfælde, hvor Middelfart slutter sig til Jylland i stedet for Fyn.

Flere gange vælger Middelfart at samarbejde med Trekantsområdet og Sydjylland frem for Fyn - eksempelvis Beredskab Fyn og Kulturregion Fyn.