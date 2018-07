Midt i varmen: Risiko for skybrud og torden på Fyn

I løbet af tirsdag eftermiddag og aften kan der lokalt falde mellem 15 og 25 millimeter regn på Fyn.

Der er risiko for lokale skybrud på Fyn og flere andre steder i landet. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut.

Lokalt kan der falde mellem 15 og 25 millimeter regn på 30 minutter. Varslet gælder frem til klokken 22 tirsdag.

Skybrud medfører fare for oversvømmelse af lavtliggende områder, oversvømmelse af kældre, vand på kørebaner og i viadukter og nedsat sigtbarhed.

Læs også Ups, her er fire fynske sprogfejl: Kan du spotte dem?

Opdatering Odense og flere andre steder på Fyn har tirsdag eftermiddag været ramt af kraftig regn og torden.

Ud over Fyn gælder varslet også for Østjylland, Billund, Midtjylland, Himmerland, Aalborg, Lolland, Kalundborg, Slagelse, Vejen, Haderslev, Sønderborg og Aabenraa.

Tordenbrag over det fynske

Sammen med de voldsomme mængder vand kan der også komme lyn. Ifølge TV 2 Vejret er temperaturerne mellem 25 og 30 grader landet over, og det kan udløse nogle tordenbyger flere steder i landet - blandt andet på Fyn.

Selvom der lokalt skulle falde store mængder regn på Fyn, er det dog ingenlunde nok til at opveje det enorme vandunderskud, der netop nu er over Danmark. Juli er på vej til at blive en af de tørreste måneder nogensinde, og også maj og juni har budt på sommervejr og tørke.

Tirsdag blev den 45. sommerdag i 2018.

Naturbrande giver travlhed

Flere steder i landet har det ikke regnet overhovedet i en hel måned nu, og i de første 15 dage i juli har der på landsplan i gennemsnit været 31 naturbrande hver dag. I starten af juli kunne Beredskab Fyn fortælle om cirka ti brande om dagen i naturen.

De mange naturbrande giver travlhed hos de kommunale beredskaber og hos de værnepligtige hos Beredskabsstyrelsen, som assisterer ved større naturbrande.

For de i alt 469 naturbrande i hele landet i første halvdel af juli sætter de kommunale beredskaber under stort pres. Danske Beredskaber understreger, at forbuddet mod åben ild stadig er forbudt og ikke bliver ophævet trods regnen.