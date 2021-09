Gensyn med festival og nostalgien: - Midtfyn gør det ekstremt godt

Han havde sammen med Line Nilsson fundet vej til festivalpladsen fra Ryslinge Teaterhøjskole.

Hun synes, at der er super hyggeligt på Midtfyns Festivalen.

- Det er meget anderledes end de andre festivaler jeg har prøvet, men det er sindssygt hyggeligt og der er virkelig god stemning.

Line Nilsson fortsatte med at give Midtfyns Festival et skulderklap for valget af musik.

- Man opdager noget musik, man ellers ikke ville have hørt. Det er det de små festivaler kan, sagde hun, og havde haft en megafed oplevelse med Back to Back.

- Og så skal vi selvfølgelig også til Sanne Salomonsen, tilføjede Line Nilsson.



Tjene penge til klubkassen

Mens de to teaterskolelever var på festival i det midtfynske for første, så var det et velkomment comeback for Bjarne Knudsen på festivalen, som i når kan fejre 30 års jubilæum.

Bjarne Knudsen er formand for Håndboldklubben He-Ry 67 i Ryslinge, og han var der ikke kun for stemningen og det gode vejr.