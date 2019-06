Overskud og succes: Midtfyns Festival fortsætter i 2020

idtfyns Festival fortsætter i 2020.

Det står klart, efter regnskabet for årets første udgave af den genopstandne musikfestival har genereret et overskud på 140.000 kroner.

Det fortæller festivalens direktør Sune Vesterlund til TV 2/Fyn.

- Vi mangler lidt småting, men vi regner klart med at ligge på et overskud på omkring 140.000 kroner. Det lyder ikke af meget, men for en lille festival som vores, er det en overskudsgrad, der svarer til omkring otte procent, og det er mere end vores plan fremadrettet, siger Sune Vesterlund.

Festivaldirektøren sender en stor tak til festivalens gæster, frivillige og leverandører uden hvem det ikke havde kunnet lade sig gøre at få den legendariske musikfestival op at stå igen.

- Vi havde mange kritikere fra starten, og derfor er det også en glæde - også personligt - at de ikke fik ret. Det er en kæmpe succeshistorie for os sammen med lokale kræfter, at vi kan lave en festival og endda få overskud, siger Sune Vesterlund.

2020-gentagelse

Tidligere har festivalen meldt ud, at en eventuel 2020-gentagelse var afhængig af flere forskellige ting, blandt andet om økonomien hang sammen - og om arrangørerne syntes, at de kunne magte opgaven.

- Vi har kigget på hinanden, og vi kan sige nu, at der bliver en festival i 2020. Blandt andet fordi det gav et overskud, og vi derfor har nogle midler at gøre med, siger Sune Vesterlund.

Datoen og det første musiknavn håber direktøren at kunne melde ud allerede i august.