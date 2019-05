Dokumentar: Midtfyns tilbage med næsten udsolgt festival trods lydproblemer

Fredag den 24. maj åbnede portene på Dyrskuepladsen i Ringe for endnu en Midtfyns Festival. Efter 16 års fravær var festivalen tilbage med næsten udsolgt og over 1.500 besøgende gæster.

Derfor havde festivalens direktør, Sune Vesterlund, og medarrangør Martin Bager Wulff også nok at se til under festivalen, der bød på både ros og problemer med lyden.

TV 2/Fyn var med bag kulisserne.

Der var stemning foran scenen til det sidste, da Midtfyns Festivalen vendte tilbage. Se hele reportagen om direktør Sune Vesterlund og Martin Bager Wulff.

Publikum var begejstret

- Vi er en flok amatører, der laver en festival, forklarede Martin Bager Wulff, inden festivalen blev skudt i gang med taler og klapsalver.

Men selvom arrangørerne efter eget udsagn er amatører, så høstede de roser fra festivalens gæster.

- Det har I klaret godt, lød det blandt andet fra en gæst efter den sidste koncert natten til søndag.

Især direktør Sune Vesterlund modtog i løbet af weekenden mange klap på skulderen fra begejstrede festivalgængere, der fik bragt gamle minder i live.

- Det vækker så mange minder. Bare det at komme ind på pladsen her. Det er en meget mærkelig følelse, jeg sidder med. Men det er en god følelse fortalte Ole Buhl, der er tidligere pressechef for festivalen, og han blev bakket op af sin kammerat Martin Lund Rasmussen.

- Den nye festival minder utroligt meget om den oprindelige fra 1976, så de er i høj grad lykkedes med at skabe den gamle stemning, som de gik efter.

Et enkelt tilfælde af knas med lyden

Festivalen løb henover weekenden uden de store problemer, og direktør Sune Vesterlund havde tid til at hilse på venner og bekendte.

- Det går godt. Der er godt nok mange, som har været henne og sige tak og rose. Det bekræfter os i, at vi har fat i noget her, sagde han sent fredag eftermiddag.

Til allersidst kom der dog alligevel lidt grus i maskineriet. En uopdateret mixerpult gjorde livet surt for lydfolkene, og det sidste band lørdag aften, Midtfyn Greatest, der var dannet til lejligheden. Det betød, at koncerten kortvarigt måtte afbrydes.

- Vi havde sagt til os selv, at vi ville opleve fejl, men den her er så åndssvag, fordi den er ude af vores hænder. Vi amatører havde hyret en tekniker til at opdatere vores mixerpult, men det var åbenbart ikke blevet gjort. Det er så ærgerligt, når resten af festivalen gik så godt, siger Sune Vesterlund.

Direktør Sune Vesterlund havde det meste af festivalen et stort smil på. Foto: Olav Fonager

Prisen var en anden, da festivalen startede tilbage i 1976. Foto: Olav Fonager

Da solen stod på sit højeste, tog nogle en pause i skyggen. Foto: Olav Fonager

Dedikeret Midtfyns festivalgænger viser sit merchandise frem. Foto: Olav Fonager