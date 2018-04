Midtfynsfestivalen genopstår i 2019

En lokal gruppe ildsjæle er klar til at holde Midtfynsfestival igen 24. og 25. maj næste år

Midtfynsfestivalen har i flere år været et tåget minde i mange fynboers bevidsthed, men nu vil en lokal styregruppe puste liv i den gamle festival. På lørdag klokken 11 er der informationsmøde på Ryslinge Høj- og Efterskole.

Styregruppen vil afholde festivalen næste år den 24. og 25. maj på boldbanerne bag høj- og efterskolen. Den oprindelige festival startede 1976, og nogle af veteranerne fra dengang stiller op igen, og den fynske duo Lasse og Mathilde skal muligvis åbne festivalen.

Den nye festival begynder i Ryslinge, fordi folkene bag ikke forventer at kunne trække tilstrækkeligt med gæster i starten til at fylde den gamle festivalplads i Ringe. Hvis den genoplivede festival bliver en succes, håber de senere at kunne flytte til den gamle plads.

- Det skal være meget lokalt. Vi har ikke et par millioner kroner i ryggen, så vi skal ud og kontakte fonde og lokale virksomheder. Vi har kærlighed til historien, og det er det, der driver os i styregruppen, siger en af initiativtagerne, Sune Vesterlund Larsen, der i øvrigt selv blev passet af Lasse og Mathilde, da han var barn i Ryslinge.

Styregruppen sender i dag invitationer ud på de sociale medier. Her indbyder de lokale kræfter til at troppe op på lørdag og byde ind på at hjælpe eller komme med ideer til styregruppen.